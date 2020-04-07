春億集團董事長蘇揚修捐口罩 助慈生仁愛院度過疫情
新冠肺炎疫情持續緊繃，口罩等防疫物資卻缺乏，台灣春億國際事業集團董事長蘇揚修今天下午透過立法委員黃秀芳，捐贈700個機能布口罩給慈生仁愛院和慈愛教養院，由院長楊文玉代表接受，希望蘇董事長的善舉，能幫助院生及院內人員做好防護，順利度過疫情。
工廠設在台中市的春億集團，主要從事機能布料量身定製女性塑身衣，目前也是美國最大零售商沃爾瑪的服裝產品供應商。為講求塑身衣的機能功效，6年前開發了銅離子、鋅離子的機能性布料，生產有抗菌、除臭功能的塑身衣，頗受市場好評。
蘇揚修說，這款防疫布口罩有6層材質縫製，包含銅離子、鋅離子和竹炭等材質，還有一層防水材質，耳掛鬆緊帶可調整，配戴時更貼合臉部，有效達到自我防護功能，還可重複水洗使用長達一年，十分環保。
蘇揚修說，目前部分口罩已外銷到歐美國家，預計月底前，就會在全台的全家超商通路上架。未來若各地弱勢社福團體有需要，他都願意直接贈送，初步準備1萬件布口罩，希望讓身障、弱勢族群不必再費心去排隊買口罩。
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