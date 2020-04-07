疫情延燒 彰化啟動長輩共餐落實社交距離、專人打菜
新冠肺炎疫情延燒，彰化縣政府啟動200個社區C級巷弄長照站防疫升級措施，即日起要求室內社交距離1.5公尺、室外1公尺的個人防護措施，也規定長輩及所有人員進入C據點室內空間，一律要戴口罩，量額溫及乾洗手，共餐時應由專人戴口罩打菜，不宜由長輩自行排隊打菜。
彰化鹿港南勢社區長期以來有30多名長輩共餐，鹿港鎮長許志宏於今天造訪南勢社區關懷據點C級巷弄長照站，關心社區的供餐現況。南勢社區總幹事謝清信說，疫情期間，長輩並沒有因此減少到社區，仍然需要維持社區共餐服務，但吃飯間隔擴大，原本一張長桌3人改坐2人。
彰化衛生局說，C級巷弄長照站服務的對象皆為長輩，免疫力較弱，須勤洗手及消毒清潔，為預防群聚感染，工作人員及長輩皆為重點防疫對象。
照服員除須每天為老人健康管理，有發燒、呼吸道症狀應協助就醫，並在家休息，避免到據點活動；若社區長輩沒有口罩可用，據點的照服員或社（志）工協助長輩網路訂購，並至超商領取，有必要時拿長輩健保卡至衛生所或藥局代領取。
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