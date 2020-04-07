快訊

住院醫生參加私人聚餐釀群聚感染！校方怒批不可原諒

東京脫出：日本緊急狀態前的民心防疫逃走中？

疫情延燒 彰化啟動長輩共餐落實社交距離、專人打菜

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮長許志宏於今天造訪南勢社區關懷據點C級巷弄長照站，長輩拉開距離共餐。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港鎮長許志宏於今天造訪南勢社區關懷據點C級巷弄長照站，長輩拉開距離共餐。圖／鹿港鎮公所提供

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣政府啟動200個社區C級巷弄長照站防疫升級措施，即日起要求室內社交距離1.5公尺、室外1公尺的個人防護措施，也規定長輩及所有人員進入C據點室內空間，一律要戴口罩，量額溫及乾洗手，共餐時應由專人戴口罩打菜，不宜由長輩自行排隊打菜。

彰化鹿港南勢社區長期以來有30多名長輩共餐，鹿港鎮長許志宏於今天造訪南勢社區關懷據點C級巷弄長照站，關心社區的供餐現況。南勢社區總幹事謝清信說，疫情期間，長輩並沒有因此減少到社區，仍然需要維持社區共餐服務，但吃飯間隔擴大，原本一張長桌3人改坐2人。

彰化衛生局說，C級巷弄長照站服務的對象皆為長輩，免疫力較弱，須勤洗手及消毒清潔，為預防群聚感染，工作人員及長輩皆為重點防疫對象。

照服員除須每天為老人健康管理，有發燒、呼吸道症狀應協助就醫，並在家休息，避免到據點活動；若社區長輩沒有口罩可用，據點的照服員或社（志）工協助長輩網路訂購，並至超商領取，有必要時拿長輩健保卡至衛生所或藥局代領取。

彰化縣政府啟動200個社區C級巷弄長照站防疫升級措施，落實社交距離。圖／彰化衛生局提供
彰化縣政府啟動200個社區C級巷弄長照站防疫升級措施，落實社交距離。圖／彰化衛生局提供

口罩 長照 衛生所

延伸閱讀

新北：防疫旅館充足 隨時可接受申請

直達台中歌劇院 彰化16路公車今首發前一個月免費搭

烏日到芬園7分鐘 中彰共同生活圈成形

連假冷清清！鹿港廟口蚵仔煎、糕餅首度降價促銷

相關新聞

影／台中捷運綠線通車倒數 盧秀燕視察文心森林公園站

台中捷運綠線通車進入倒數階段，預計今年底全線通車，台中市長盧秀燕今天下午前往文林森林公園站視察車站內部設計及設備，實際操...

影／合歡北峰積雪未融 「四月雪」景觀驚豔山友

此波東北季風、華南雲雨區帶來豐沛水氣，玉山、雪山等台灣高山昨天至今天清晨下雪，今天上午，台14甲線合歡山武嶺路面一度因下...

台中捷運綠線站體開箱 盧秀燕形容：在樹海上行走

台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，同時讓站體首次「開箱」她形容，文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」...

中市議員洽公帳篷群聚能防疫？都發局：有管制容留數

台中市政府台灣大道及陽明大樓市政中心，一樓中庭設有聯合洽公區，台中州廳在外面廣場搭帳篷，方便民眾並減低疫情風險。台中市議...

直達台中歌劇院 彰化16路公車今首發前一個月免費搭

彰化居民時常往來台中，彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」，從彰化直達台中朝馬公車首航，將為彰化到台中最直捷的公車路線...

疫情影響長照 南投縣宣布社區關懷據點全面停辦

新冠肺炎疫情升溫，南投縣政府考量老人免疫力低，且恐群聚感染，今對外宣布全面暫停辦理社區關懷據點、巷弄長照站及長春健康活力...

台版「土耳其棉堡」封閉 有遊客竟攀圍籬違法硬闖

台中市和平區烏石坑溪床上所設置的緩坡式固床工程，被遊客發現激似「土耳其棉堡」，拍照上傳網路瞬間爆紅，成了熱門打卡景點，湧...

台中3大自行車道連假破20萬人 未列入11大「警」點

台中市有多大知名景點，在清明連假4天，總計到訪約50萬人，均未列入中央疫情指揮中心的11大警示景點，市府未來還有周休及連...

影／網紅感念警消送醫助順產 義賣27萬收入全捐消防隊

擁有11萬粉絲的台中網紅的「龍哥」周姓女子，因3年在懷第二胎女兒時急產，幸好黎明消防分隊的救護車即時送醫，她為感謝消防隊...

影/盧秀燕建議相擁歌舞保持1.5公尺 酒客：像話嗎？

台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中十大特種行業多，但不管是「飲酒作樂」「相擁跳舞」都必須符合中央防疫指揮中心的規定，...

全國最大！鹿谷凍頂茶評鑑限定報名 仍有5127件參賽

南投縣鹿谷鄉農會以凍頂烏龍茶聞名，是國內最大規模的茶葉評鑑展售平台，去年春茶的報名件數多達6700餘件，今年回歸地方特色...

防疫回饋價 彰化縣冷藏包裝文蛤優惠出售

新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，文蛤批發量減少五成，市場零售價卻上漲，彰化縣養殖協會為直接回饋消費者，從今天起，零售價每300公...

熱門新聞

影／好暖！老神父求救台灣2萬人報恩 6天捐款1.2億

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

機師空姐多回台接觸人多 蘆竹居家隔離人數飆高

7進出口設管制站 發燒37.5度禁入泰安鄉

新北突破400萬人口抽淡水套房 幸運女市民近日完成交屋

影／基隆增3確診 林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。