影／合歡北峰積雪未融 「四月雪」景觀驚豔山友
此波東北季風、華南雲雨區帶來豐沛水氣，玉山、雪山等台灣高山昨天至今天清晨下雪，今天上午，台14甲線合歡山武嶺路面一度因下雨導致路面濕滑，合歡北峰的高山杜鵑尚未綻放，但山徑上的積雪未融，高山「四月雪」美景讓山友又驚又喜。
山區昨天氣溫驟降，豐沛水氣加上低溫，台灣第一高峰玉山，以及雪山等地飄落四月雪，３６９山屋與附近山區都有積雪景象，四月雪情況算是少見。
除玉山與雪山外，合歡山區3千公尺以上高山也降下瑞雪，武嶺、松雪樓一帶路旁山壁有殘雪，台14甲武嶺處道路一度積雪打滑，行經車輛緩慢通行積雪路面，還有機車族因路面太滑，索性熄火推車，小心通行濕滑路面。
合歡北峰高度3422公尺，今天尚未放晴，不少殘雪累積在山坡與山徑上，幸運看見雪景的山友在三角點堆砌小雪人拍照留念。山友黃勇志說，雖然高山降雪已停，沒有親眼目睹下雪盛況，不過第一次攀爬合歡北峰就遇見高山雪景，算是相當幸運。
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