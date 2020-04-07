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台中捷運綠線站體開箱 盧秀燕形容：在樹海上行走

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察。記者黃寅／攝影

台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，同時讓站體首次「開箱」她形容，文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」是全台最美的捷運系統。

盧秀燕今在交通局長葉昭甫和台中捷運董事長林志盈陪同下，前往文心森林公園站視察車站設備及列車運行測試，並首次體驗售票機和閘門進出系統等設備。

她說，捷運綠線自2009年開始施工，時間已超過10年，工程大為延誤，要讓捷運完工通車是她競選時重要的政見，今天是站體第1次開箱給大家看，而文心森林公園站這一站特別美。

對於任內捷運施工順利且速度加快，盧秀燕認為是葉昭甫和林志盈領導和規畫有方，而且市府也有決心，把完工通車當成是重要的事；無論是把捷運公司資本提升至35億元、徵才及人員訓練都加快了速度；其中環環相扣，複雜度高，因此特別感謝葉甫和林志盈兩個團隊的努力。

她也指出，捷運北屯總站設為103a，沒有102和101就是為了未來往北延伸預留了準備，而台中高鐵站是119，未來藍線就從120開始，市府都已在規畫而籌備中。

林志盈特別解釋，以往綠線的18個站用G為開頭，但第8站易引起不雅諧音，因此都改以數字表示。5月底穩定性測試若順利，8月即報請市政府初勘，預計年底通車。

葉昭甫說，捷運綠線屬中運量鋼軌無人駕駛系統，每列2節車廂，單側配有10扇門，可以縮短乘客的上下車時間。每節車廂車長22.17公尺，寬2.98公尺，高3.78公尺，每列車載客量達536人，較國內其他中運量捷運車廂設計相對寬敞，且2節車廂間有車間通道，方便乘客移動。

他特別介紹車廂座椅是馬卡龍色的粉紅與粉綠，絢麗而清新自然；同樣是搭捷運，台中捷運希望讓乘客在候車及乘車過程中，都能有更溫馨舒適的感受。

台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察。記者黃寅／攝影
台中市交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線較國內其他中運量捷運車廂設計相對寬敞，且2節車廂間有車間通道，方便乘客移動。記者黃寅／攝影
台中市交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線較國內其他中運量捷運車廂設計相對寬敞，且2節車廂間有車間通道，方便乘客移動。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察指出，捷運北屯總站設為103a，沒有102和101就是為了未來往北延伸預留了準備。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察指出，捷運北屯總站設為103a，沒有102和101就是為了未來往北延伸預留了準備。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，同時讓站體首次「開箱」
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，同時讓站體首次「開箱」
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，形容文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」是全台最美的捷運系統。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，形容文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」是全台最美的捷運系統。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，形容文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」是全台最美的捷運系統，這裡是她最喜愛的兩處景點之二，窗外綠意。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，形容文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」是全台最美的捷運系統，這裡是她最喜愛的兩處景點之二，窗外綠意。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，形容文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」是全台最美的捷運系統，這裡是她最喜愛的兩處景點之一。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，形容文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」是全台最美的捷運系統，這裡是她最喜愛的兩處景點之一。記者黃寅／攝影

森林公園 盧秀燕

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