快訊

小港機場空勤直升機跑道上翻覆 機上五人均安

中市議員洽公帳篷群聚能防疫？都發局：有管制容留數

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府設聯合洽公區，群眾抱怨擠成一團沒有保持社交距離。圖／林祈烽提供
台中市政府設聯合洽公區，群眾抱怨擠成一團沒有保持社交距離。圖／林祈烽提供

台中市政府台灣大道及陽明大樓市政中心，一樓中庭設有聯合洽公區，台中州廳在外面廣場搭帳篷，方便民眾並減低疫情風險。台中市議員林祈烽今接獲民眾反映，指帳篷雖搭設在戶外，但空間狹窄，一堆人擠在帳篷內洽公，根本就沒有安全的社交距離，質疑是否有防疫效果。

都發局表示，戶外洽公空氣較流通，可避免民眾至室內走動，洽公現場更藉由發號碼牌方式，管制容留人數，將持續宣導民眾配合，維持安全社交距離。

林祈烽認為，市府防疫的觀念正確，但實際作為有待改善，近來天氣不穩定，如下雨排隊的民眾會淋雨；出大太陽，市民和公務員在戶外得忍受高溫，市府應另找場地盡速改善。且一堆人擠在帳篷內洽公，這樣真能防疫？

台中市政府超前部署防疫措施，4月起已在市府市政大樓1樓通風處，以及台中州廳室外設置聯合洽公區，減少同仁與民眾接觸機會，降低疫情風險，實施至今，市民多持肯定態度，配合度高。

部分民眾關心州廳戶外洽公社交距離及環境維護情形，又抱怨小黑蚊滋擾問題，都發局已請環保局加強環境清潔，每天上午辦公前現場消毒外，清潔大隊進行州廳戶外區域全面消毒作業，都發局也將持續蒐集民眾意見，加強洽公環境維護與防疫措施。

社交距離 台中市 疫情

延伸閱讀

北市防疫補償金申請破4000人 近9成民眾線上辦

影／夜市攤商強制戴口罩防疫？侯友宜：目前以勸導為主

影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

漁光島帳篷激情片爆紅 台南又傳公園番外篇

相關新聞

疫情影響長照 南投縣宣布社區關懷據點全面停辦

新冠肺炎疫情升溫，南投縣政府考量老人免疫力低，且恐群聚感染，今對外宣布全面暫停辦理社區關懷據點、巷弄長照站及長春健康活力...

台版「土耳其棉堡」封閉 有遊客竟攀圍籬違法硬闖

台中市和平區烏石坑溪床上所設置的緩坡式固床工程，被遊客發現激似「土耳其棉堡」，拍照上傳網路瞬間爆紅，成了熱門打卡景點，湧...

疫情肆虐！40多年歷史的「鹿港慶端陽」龍舟賽取消

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣府與相關單位決議停辦今年「2020鹿港國際龍舟錦標賽」，年度「鹿港慶端陽」活動也將縮小規模，包括...

台中3大自行車道連假破20萬人 未列入11大「警」點

台中市有多大知名景點，在清明連假4天，總計到訪約50萬人，均未列入中央疫情指揮中心的11大警示景點，市府未來還有周休及連...

中市議員洽公帳篷群聚能防疫？都發局：有管制容留數

台中市政府台灣大道及陽明大樓市政中心，一樓中庭設有聯合洽公區，台中州廳在外面廣場搭帳篷，方便民眾並減低疫情風險。台中市議...

直達台中歌劇院 彰化16路公車今首發前一個月免費搭

彰化居民時常往來台中，彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」，從彰化直達台中朝馬公車首航，將為彰化到台中最直捷的公車路線...

影／網紅感念警消送醫助順產 義賣27萬收入全捐消防隊

擁有11萬粉絲的台中網紅的「龍哥」周姓女子，因3年在懷第二胎女兒時急產，幸好黎明消防分隊的救護車即時送醫，她為感謝消防隊...

影/盧秀燕建議相擁歌舞保持1.5公尺 酒客：像話嗎？

台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中十大特種行業多，但不管是「飲酒作樂」「相擁跳舞」都必須符合中央防疫指揮中心的規定，...

全國最大！鹿谷凍頂茶評鑑限定報名 仍有5127件參賽

南投縣鹿谷鄉農會以凍頂烏龍茶聞名，是國內最大規模的茶葉評鑑展售平台，去年春茶的報名件數多達6700餘件，今年回歸地方特色...

防疫回饋價 彰化縣冷藏包裝文蛤優惠出售

新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，文蛤批發量減少五成，市場零售價卻上漲，彰化縣養殖協會為直接回饋消費者，從今天起，零售價每300公...

幼童注音謝謝醫護抗疫 大里仁愛醫院收到溫暖禮物

抗疫期間，經常有人送上飲料、點心為醫護人員打氣，但台中市大里仁愛醫院長郭振華最近收到5張小朋友的手繪卡片，上面用注音符號...

第一桶金／高材生返鄉種茶 躍上國際

南投35歲楊政樺是台師大高材生，他放棄穩定教職與高薪外商工作，返鄉種茶也賣茶，自創品牌「軒汀SCENTEA」，鎖定國際市場行銷台灣茶，連知名的杜拜帆船酒店也使用他的茶品，讓世界看見台灣好茶，也存到自己的第一桶金。

熱門新聞

影／好暖！老神父求救台灣2萬人報恩 6天捐款1.2億

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

臉書粉專「只是堵藍」 成NHK報導散播假訊息個案

接連去旗山老街、墾丁大街 他收到指揮中心簡訊

小兒麻痺者捐款報恩 感謝義大利神父早年沒有放棄他

7進出口設管制站 發燒37.5度禁入泰安鄉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。