中市議員洽公帳篷群聚能防疫？都發局：有管制容留數
台中市政府台灣大道及陽明大樓市政中心，一樓中庭設有聯合洽公區，台中州廳在外面廣場搭帳篷，方便民眾並減低疫情風險。台中市議員林祈烽今接獲民眾反映，指帳篷雖搭設在戶外，但空間狹窄，一堆人擠在帳篷內洽公，根本就沒有安全的社交距離，質疑是否有防疫效果。
都發局表示，戶外洽公空氣較流通，可避免民眾至室內走動，洽公現場更藉由發號碼牌方式，管制容留人數，將持續宣導民眾配合，維持安全社交距離。
林祈烽認為，市府防疫的觀念正確，但實際作為有待改善，近來天氣不穩定，如下雨排隊的民眾會淋雨；出大太陽，市民和公務員在戶外得忍受高溫，市府應另找場地盡速改善。且一堆人擠在帳篷內洽公，這樣真能防疫？
台中市政府超前部署防疫措施，4月起已在市府市政大樓1樓通風處，以及台中州廳室外設置聯合洽公區，減少同仁與民眾接觸機會，降低疫情風險，實施至今，市民多持肯定態度，配合度高。
部分民眾關心州廳戶外洽公社交距離及環境維護情形，又抱怨小黑蚊滋擾問題，都發局已請環保局加強環境清潔，每天上午辦公前現場消毒外，清潔大隊進行州廳戶外區域全面消毒作業，都發局也將持續蒐集民眾意見，加強洽公環境維護與防疫措施。
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