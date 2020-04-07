直達台中歌劇院 彰化16路公車今首發前一個月免費搭

彰化居民時常往來台中，彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」，從彰化直達台中朝馬公車首航，將為彰化到台中最直捷的公車路線，首班車明天早上7點起從彰化火車站發出，縣民可從彰化市區搭車經74快速道路，抵達台中國家歌劇院、秋紅谷及新光三越等站，第一個月優惠免費搭乘。

首航典禮今天在縣府廣場舉行，縣府工務處科長許僅宜簡報指出，彰化市區客運16路全長19.4公里，單程共15個站，車程約40分鐘，平日10班次、假日16班次，全票基本票價是25元、全程最多60元，半票基本票價12元，全程最多30元。

15個站分別為彰化火車站、車路口、長順街口、市子尾、和調里、彰化縣原住民生活館、中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里，台中3停靠站則是台中國家歌劇院、老虎城、朝馬轉運站，從彰化中山路沿彰南路轉74快速道路達台中市政路。

彰化縣長王惠美指出，以往彰化市彰南路公車路線少，住在彰化東區的居民必須折返到彰化火車站搭火車或公車前往台中，現在只須搭車跨河就到台中，此路線將是台中捷運綠線延伸彰化捷運的先導公車，可培養民眾於彰化與台中間使用大眾交通工具的運量。