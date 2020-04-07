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直達台中歌劇院 彰化16路公車今首發前一個月免費搭

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市區客運16路全長19.4公里，單程共15個站。記者林敬家／翻攝
彰化市區客運16路全長19.4公里，單程共15個站。記者林敬家／翻攝

彰化居民時常往來台中，彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」，從彰化直達台中朝馬公車首航，將為彰化到台中最直捷的公車路線，首班車明天早上7點起從彰化火車站發出，縣民可從彰化市區搭車經74快速道路，抵達台中國家歌劇院、秋紅谷及新光三越等站，第一個月優惠免費搭乘。

首航典禮今天在縣府廣場舉行，縣府工務處科長許僅宜簡報指出，彰化市區客運16路全長19.4公里，單程共15個站，車程約40分鐘，平日10班次、假日16班次，全票基本票價是25元、全程最多60元，半票基本票價12元，全程最多30元。

15個站分別為彰化火車站、車路口、長順街口、市子尾、和調里、彰化縣原住民生活館、中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里，台中3停靠站則是台中國家歌劇院、老虎城、朝馬轉運站，從彰化中山路沿彰南路轉74快速道路達台中市政路。

彰化縣長王惠美指出，以往彰化市彰南路公車路線少，住在彰化東區的居民必須折返到彰化火車站搭火車或公車前往台中，現在只須搭車跨河就到台中，此路線將是台中捷運綠線延伸彰化捷運的先導公車，可培養民眾於彰化與台中間使用大眾交通工具的運量。

中鹿汽車客運股份有限公司總經理李銘淦表示，疫情期間，搭乘公車客運乘客少了約2成，但16路公車便捷特性，看好這條新路線的未來運量，防疫期間加強車輛消毒，駕駛與乘客都規定全程配戴口罩，上車前須配合量體溫，體溫超過37.5度就不能上車，保護乘客安全。

彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」啟航，將為彰化到台中最直捷的公車路線。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」啟航，將為彰化到台中最直捷的公車路線。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」，從彰化直達台中朝馬公車啟航。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」，從彰化直達台中朝馬公車啟航。記者林敬家／攝影

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