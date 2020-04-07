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疫情影響長照 南投縣宣布社區關懷據點全面停辦
新冠肺炎疫情升溫，南投縣政府考量老人免疫力低，且恐群聚感染，今對外宣布全面暫停辦理社區關懷據點、巷弄長照站及長春健康活力站等長照活動，停辦至疫情減緩為止，以確保長輩及工作人員的安全，也降低疫病傳染風險。
縣府指出，為滿足縣內長照需求，全縣設有112個社區照顧關懷據點，其中包含6個試辦點、45個據點附設C級長照站；獨立C級巷弄長照站8個、醫事機構附設C級長照站27個，以及長春健康活力補給站18個，總計共165站或據點。
但因近期新冠肺炎疫情嚴峻，國內感染確診人數已逾370人，加上清明連假後的傳染風險提高，而縣內社區照顧關懷據點與C級巷弄長照站，活動地點多為室內空間，通風較為不良，且服務對象皆為老人，免疫力較弱，縣府評估後宣布停辦。
縣府社會處表示，停辦雖然可能造成部分老人家不適應或其家屬不便，但考量室內群聚行為恐造成群聚感染，且老人一旦感染易成為重症患者，所以最後仍決定全面暫停辦理長照活動，以避免且預防疫情擴大，盼縣民體諒。
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