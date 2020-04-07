疫情肆虐！40多年歷史的「鹿港慶端陽」龍舟賽取消

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣府與相關單位決議停辦今年「2020鹿港國際龍舟錦標賽」，年度「鹿港慶端陽」活動也將縮小規模，包括光雕、踩街都取消，僅保留老街布燈。

鹿港慶端陽龍舟賽是歷史悠久的賽事，42年前從民間發起，至今每年都有3000多名國內外及選手參賽，並湧入大量遊客，目前距離端午節尚有3個月，國內新冠肺炎疫情雖未明朗，彰化縣長王惠美彙整地方意見，審慎評估，並與在地龍舟委員會、鹿港鎮公所、福興鄉公所等單位研商，決定以防疫為第優先，停辦「2020鹿港國際龍舟錦標賽」，集中資源抗疫。

彰化每年在端午節舉辦「鹿港慶端陽系列活動」，包括文武廟、公會堂、桂花巷藝術村等都熱鬧滾滾，其中國際龍舟錦標賽更掀高潮，縣府近年還將日間活動延長到夜晚，有燈飾、光雕美景。

國際龍舟錦標賽在2003年也曾面臨SARS考驗，在地居民全力支持下仍舊照常舉辦，這次疫情肆虐，相關單位不敢大意。

龍舟委員會主委凃淑媚說，目前已有5縣市宣布停辦龍舟賽，彰化縣也考量選手來自四面八方，包括機關團體以及學生都會參加，須搭車到會場，雖在戶外活動，但選手練習、預賽等都可能群聚，現在應以防疫為優先。