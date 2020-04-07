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新冠肺炎疫情影響 鹿港國際龍舟賽停辦

中央社 / 彰化縣7日電

新冠肺炎疫情影響，彰化縣政府今天宣布，擁有逾40年歷史的鹿港國際龍舟賽今年賽事取消，縣府將集中資源與縣民共同「抗疫」。

今年端午節是6月25日。彰化縣政府今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，彰化縣長王惠美彙整地方意見並審慎評估後，今天宣布停辦「2020鹿港國際龍舟錦標賽」，縣府集中資源，防疫第一，全力與縣民對抗疫情，盼平安度過。

縣府表示，歷史悠久的鹿港國際龍舟賽停辦雖然可惜，但縣民健康第一，防疫視同作戰，為目前首要目標，感謝龍舟委員會主委、縣議員凃淑媚的用心，也感念地方對縣府政策的支持，展現團結力量，也請期待明年鹿港國際龍舟賽以嶄新亮點重新亮相。

縣府表示，鹿港國際龍舟賽民國67年舉辦至今，是擁有超過40年以上悠久歷史的傳統民俗體育活動，縣府每年端午節結合龍舟賽辦理周邊活動營造熱鬧氣氛，歷屆都吸引逾3000名國內外選手及12萬名遊客參與。

縣府指出，鹿港龍舟賽民國87到88年曾因員林大排整治停辦，89年移師彰濱工業區吉安水道辦理，就算面對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情考驗，當年在居民全力支援下仍照常舉辦。

縣府表示，今年龍舟賽因新冠肺炎疫情尚未明朗，經與龍舟委員會、鹿港鎮公所、福興鄉公所等單位研商後，雖然距離端午節仍有2個多月，仍決定停辦今年鹿港國際龍舟錦標賽，集中資源共同抗疫。

鹿港 龍舟賽 疫情

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