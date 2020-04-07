影／網紅感念警消送醫助順產 義賣27萬收入全捐消防隊

擁有11萬粉絲的台中網紅的「龍哥」周姓女子，因3年在懷第二胎女兒時急產，幸好黎明消防分隊的救護車即時送醫，她為感謝消防隊的協助，加上去年10月間大雅區工廠火警造成兩名消防隊員殉職，在臉書發起義賣，並將所有27萬收入，購買消防救助器材，分捐給西屯、黎明消防分隊，今天上午周女受邀到黎明消防分隊參與捐贈儀式。

周女表示，願望是能捐一輛救護車，未來會繼續盡己之力，協助辛苦的消防隊員。

「龍哥」經營臉書粉絲頁「天啊，拎杯的日本丈夫好靠北」，經常分享自己與日本丈夫的生活日常，擁有11萬的粉絲，在網路爆紅後，周女開設公司，透過臉書社團經營、販售日本商品。周女3年前懷第二胎女兒時，因為在家中急產，鮮血流滿地，日本丈夫趕緊通知大樓保全，協助聯絡救護車送醫，當時黎明消防分隊獲報後，協助周女就醫，讓周女順利產下女兒，母女平安。

周女表示，在黎明消防分隊的協助下，順利就醫，讓她十分感念，當時她與丈夫就決定，要捐一輛救護車回饋消防隊，但後來調查才知道，一輛救護車動輒數百萬，超過她們夫妻的能力所及，因此決定從金額較小的消防器材開始捐起，去年10月間發生大雅區工廠火警，加上她也有開公司，有能力可捐贈消防設備，她認為就是捐助消防隊的時間點，所以在臉書發起義賣活動，販售磨砂膏，將27萬的所得，全數購買消防設備，捐給西屯、黎明消防分隊，感謝消防隊當時及時的協助。

台中市消防局黎明分隊今天上午11時許舉辦捐贈儀式，周女捐出救護包、手套、勾環、扁帶等救護設備32套給黎明消防分隊，另外也捐贈救災的設備給黎明消防分隊，儀式由第六救災救護大隊副大隊長郭春霖主持，大隊也回贈一個消防寶寶給周女，表達感謝。