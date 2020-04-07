快訊

菲總統杜特蒂下令不配合防疫殺無赦 1農民不戴口罩又砍人遭射殺

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」 卻迎來疫情爆發？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影/盧秀燕建議相擁歌舞保持1.5公尺 酒客：像話嗎？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市是中部消費中心，娛樂場所特多。記者黃仲裕/攝影
台中市是中部消費中心，娛樂場所特多。記者黃仲裕/攝影

台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中十大特種行業多，但不管是「飲酒作樂」「相擁跳舞」都必須符合中央防疫指揮中心的規定，在室內保持1.5公尺的距離，她將要求相關單位強力稽查，避免成為防疫破口。一位酒店常客指出，喝酒跳舞戴口罩，還要距離1.5公尺「這像話嗎？！」盧秀燕昨晚已要求警察局、經發局嚴格查察。

盧秀燕表示，台中市有280萬人口，也是中部地區的消費中心，娛樂業特別多。她表示，中央疫情指揮中心指揮官陳時中已宣示，針對「社交距離」室內應保持1.5公尺，所以市府將針對十大特種行業，加強稽查，不但要查有沒有居家檢疫、隔離者落跑，更要落實稽查在娛樂場所要戴口罩、保持1.5公尺距離。

盧市長接著說，尤其特種行業須強力落實保1.5公尺的社交距離 ，不管是唱歌跳舞、相擁跳舞或飲酒作樂，都要戴口罩，保持距離。

一位黃姓酒店常客指出，戴口罩要怎麼唱歌？怎麼喝酒？在酒店跳舞還要保持1.5公尺？他質疑盧市長及所屬根本不懂娛樂場所生態「花大錢，這像話嗎？」

盧秀燕今在市政會議表示，她昨晚已請副市長陳子敬率經發、衛生、民政、警察等局處，前往多家知名酒店展開防疫宣導與聯合稽查，避免防疫破口，必須強力執行。

盧秀燕也說，「阿中部長為大家好，要聽話。」

盧秀燕 口罩 社交距離

延伸閱讀

自主停業酒店復業 盧秀燕：持續稽查防疫措施

盧秀燕要求強力執行 4年公托增9倍 113學年校校有附幼

台中北區肉品市場遷哪 傳后里外埔交界

烏日到芬園7分鐘 中彰共同生活圈成形

相關新聞

台中3大自行車道連假破40萬人 未列入11大「警」點

台中市有多大知名景點，在清明連假4天，總計到訪約50萬人，均未列入中央疫情指揮中心的11大警示景點，市府未來還有周休及連...

台版「土耳其棉堡」封閉 有遊客竟攀圍籬違法硬闖

台中市和平區烏石坑溪床上所設置的緩坡式固床工程，被遊客發現激似「土耳其棉堡」，拍照上傳網路瞬間爆紅，成了熱門打卡景點，湧...

影／網紅感念警消送醫助順產 義賣27萬收入全捐消防隊

擁有11萬粉絲的台中網紅的「龍哥」周姓女子，因3年在懷第二胎女兒時急產，幸好黎明消防分隊的救護車即時送醫，她為感謝消防隊...

影/盧秀燕建議相擁歌舞保持1.5公尺 酒客：像話嗎？

台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中十大特種行業多，但不管是「飲酒作樂」「相擁跳舞」都必須符合中央防疫指揮中心的規定，...

全國最大！鹿谷凍頂茶評鑑限定報名 仍有5127件參賽

南投縣鹿谷鄉農會以凍頂烏龍茶聞名，是國內最大規模的茶葉評鑑展售平台，去年春茶的報名件數多達6700餘件，今年回歸地方特色...

防疫回饋價 彰化縣冷藏包裝文蛤優惠出售

新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，文蛤批發量減少五成，市場零售價卻上漲，彰化縣養殖協會為直接回饋消費者，從今天起，零售價每300公...

幼童注音謝謝醫護抗疫 大里仁愛醫院收到溫暖禮物

抗疫期間，經常有人送上飲料、點心為醫護人員打氣，但台中市大里仁愛醫院長郭振華最近收到5張小朋友的手繪卡片，上面用注音符號...

第一桶金／高材生返鄉種茶 躍上國際

南投35歲楊政樺是台師大高材生，他放棄穩定教職與高薪外商工作，返鄉種茶也賣茶，自創品牌「軒汀SCENTEA」，鎖定國際市場行銷台灣茶，連知名的杜拜帆船酒店也使用他的茶品，讓世界看見台灣好茶，也存到自己的第一桶金。

憂環鄉公路延宕 中寮開說明會

南投縣府擬拓寬中寮鄉投22線連接投26線，打造「環鄉公路網」，第一期工程費獲核定4.07億元，需在民國111年8月前完工，否則中央將收回3.3億元補助；縣府為加速進度昨召開說明會，地方民眾反映應保障合理的土地徵收與地上物補償費。

春季天氣差 牡犡文蛤量少價揚

新冠肺炎疫情讓各種農產品都大受影響，生鮮蔬果少了大宗採購價格受挫，唯獨牡蠣和文蛤等海產價格漲一到兩成，養殖戶分析今年春季天氣差、彰化外海開發改變地貌等因素，影響養殖環境，牡犡、文蛤育成率下降，導致產地價格上揚。

台中北區肉品市場遷哪 傳后里外埔交界

台中北區肉品市場遷建問題懸而未決，市長盧秀燕承諾6月會宣布市場搬遷位址，據了解新肉品市場地點可能落腳在后里、外埔交界，傾向不宰殺，而是去外縣市買豬肉屠體再分切，以免搬到哪裡都被嫌棄。

預算卡關沒錢買雕像 台中大安媽祖文化園區冷清

歷任3屆市長、費時近10年的「大安媽祖文化園區」，目前只完成基座，沒有媽祖像無法吸客；今年市府總預算仍沒編列購置媽祖神像經費，地方人士憂心園區啟用遙遙無期。中市觀光旅遊局長林筱淇說，之前市議會要求不能動用公共預算購置媽祖神像，須先取得議會同意才能解套，力拚今年列入追加預算。

熱門新聞

影／姐就是要搭捷運！女未戴口罩強行上車 北捷：依法開罰

好暖！老神父求救台灣2萬人報恩 6天捐款1.2億

害同學跌倒摔斷門牙 清貧女童要賠52萬元！

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

租5年台鐵7個月就要收回 國際設計大獎優勝夫妻哽咽

臉書粉專「只是堵藍」 成NHK報導散播假訊息個案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。