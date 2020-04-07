影/盧秀燕建議相擁歌舞保持1.5公尺 酒客：像話嗎？

台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中十大特種行業多，但不管是「飲酒作樂」「相擁跳舞」都必須符合中央防疫指揮中心的規定，在室內保持1.5公尺的距離，她將要求相關單位強力稽查，避免成為防疫破口。一位酒店常客指出，喝酒跳舞戴口罩，還要距離1.5公尺「這像話嗎？！」盧秀燕昨晚已要求警察局、經發局嚴格查察。

盧秀燕表示，台中市有280萬人口，也是中部地區的消費中心，娛樂業特別多。她表示，中央疫情指揮中心指揮官陳時中已宣示，針對「社交距離」室內應保持1.5公尺，所以市府將針對十大特種行業，加強稽查，不但要查有沒有居家檢疫、隔離者落跑，更要落實稽查在娛樂場所要戴口罩、保持1.5公尺距離。

盧市長接著說，尤其特種行業須強力落實保1.5公尺的社交距離 ，不管是唱歌跳舞、相擁跳舞或飲酒作樂，都要戴口罩，保持距離。

一位黃姓酒店常客指出，戴口罩要怎麼唱歌？怎麼喝酒？在酒店跳舞還要保持1.5公尺？他質疑盧市長及所屬根本不懂娛樂場所生態「花大錢，這像話嗎？」

盧秀燕今在市政會議表示，她昨晚已請副市長陳子敬率經發、衛生、民政、警察等局處，前往多家知名酒店展開防疫宣導與聯合稽查，避免防疫破口，必須強力執行。

盧秀燕也說，「阿中部長為大家好，要聽話。」