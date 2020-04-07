全國最大！鹿谷凍頂茶評鑑限定報名 仍有5127件參賽

南投縣鹿谷鄉農會以凍頂烏龍茶聞名，是國內最大規模的茶葉評鑑展售平台，去年春茶的報名件數多達6700餘件，今年回歸地方特色，限定贊助會員的報名資格後，仍有5127件報名參賽。

鹿谷鄉農會陳芳炫表示，從今年春茶起，農會修改報名資格限農會正會員及入會滿10年的贊助會員才可報名參加比賽茶評鑑，降低借牌報名的浮濫情況，強調鹿谷茶鄉的「在地味」與「山頭氣」2大要件。

農會推廣主任陳芳炫說，鹿農茶葉評鑑從1976年首度開辦，當時參賽件數僅300件，由於得獎茶身價水漲船高，到去年春茶報名件數年年成長，不但成長到6700多件，是最初的20多倍，連帶使得評審的工作量增多。

為了維持凍頂烏龍茶特色，報名參賽需符合政府台灣農產品追溯系統 QR-code 規定，去年冬季也捨棄使用多年的RO逆滲透水，「評審用水」改選定杉林溪源頭的山泉水，讓業者更難以仿冒特有的山頭茶韻。