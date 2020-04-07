超值得收藏！ 伴手禮「參山好茶道」包裝好吸睛

交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出一款超有參山國家風景區特色的伴手禮「參山好茶道」，禮盒內的3罐茶分別選用轄內獅頭山、梨山以及八卦山所栽種的茶種，其中就包含新竹縣著名的東方美人茶，包裝也採用參山區內特有的生態及文化意象，受限於相關法條，只當成紀念品贈送。

參山國家風景區管理處副處長曹忠猷表示，「參山好茶道」是由委外的公司與該處同仁多次討論、修改後完成的，正好參山國家風景區管理處轄內的獅山、梨山以及八卦山都有種茶，罐子上的圖案則依據當地的人文及生態作為包裝。

其中，獅頭山周邊最有名的就是東方美人茶，東方美人茶最大的特色便是在栽種時絕對不噴灑任何農藥，透過小綠葉蟬的「著蜒」，也就是利用小綠葉蟬附著在茶菁吸吮，才能成就出回甘美味的東方美人茶，而包裝上還有客家傳統的擂茶、桐花、蝴蝶，凸顯境內豐富生態。

「梨山高山茶」則選用海拔2000公尺以上的茶葉，包裝上有當地的著名指標梨山賓館；而八卦山的「松柏長青茶」由前總統蔣經國命名，選用的茶葉取自彰化二水和南投名間交界處、海拔約500公尺的茶園，包裝則印有八卦山的大佛，以及每年都會經過八卦山的候鳥灰面鷲。