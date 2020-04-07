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防疫回饋價 彰化縣冷藏包裝文蛤優惠出售
新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，文蛤批發量減少五成，市場零售價卻上漲，彰化縣養殖協會為直接回饋消費者，從今天起，零售價每300公克（半台斤）從50元調低為45元，夏天則推出防疫旅遊，到空曠潮間帶挖文蛤，兼具旅遊和符合社交安全距離的兩大需求。
彰化縣政顧問林保玲和彰化縣養殖協會等地方團隊，針對新冠肺炎防疫，量身打造促銷農漁產品和觀光旅遊的方式。林保玲說，潮間帶偏遠遼闊，空氣新鮮流通，人與人自動保持距離一公尺以上的距離，最適防疫期間旅遊，彰化縣養殖協會將推出夏季套餐旅遊，初步估算每人350元，含摸蛤樂、濱海導覽。
彰化縣養殖協會日理事長楊福錦表示，新冠肺炎疫情升溫，餐飲業者生意受影響，養殖協會整體批發少五成，但零售端因延長保存文蛤而增加管銷費用，零售價反而上漲，養殖協會爭取中央補助人事費，把減少的人事成本回饋給消費者，冷藏包首次降價，買10台斤免運費，民眾到FB搜尋「文蛤找我買」或LINE ID：@117cynei即可買到便宜又品質好的產地直送文蛤。
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