防疫回饋價 彰化縣冷藏包裝文蛤優惠出售

新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，文蛤批發量減少五成，市場零售價卻上漲，彰化縣養殖協會為直接回饋消費者，從今天起，零售價每300公克（半台斤）從50元調低為45元，夏天則推出防疫旅遊，到空曠潮間帶挖文蛤，兼具旅遊和符合社交安全距離的兩大需求。

彰化縣政顧問林保玲和彰化縣養殖協會等地方團隊，針對新冠肺炎防疫，量身打造促銷農漁產品和觀光旅遊的方式。林保玲說，潮間帶偏遠遼闊，空氣新鮮流通，人與人自動保持距離一公尺以上的距離，最適防疫期間旅遊，彰化縣養殖協會將推出夏季套餐旅遊，初步估算每人350元，含摸蛤樂、濱海導覽。