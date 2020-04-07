幼童注音謝謝醫護抗疫 大里仁愛醫院收到溫暖禮物
抗疫期間，經常有人送上飲料、點心為醫護人員打氣，但台中市大里仁愛醫院長郭振華最近收到5張小朋友的手繪卡片，上面用注音符號寫對醫護人員的謝意，兒童們的誠摯話語，讓郭振華和該院醫護人員都好感動。
手繪卡片來自梧棲區的親子田藝術幼兒園，用色繽紛亮眼，四周點綴著許多可愛圖案，內容用注音寫著：「謝謝醫院裡的叔叔阿姨保護我們，對抗病毒，讓我們平安上學」文末分別有Sara、Sophia、Leo、Isabella和Jack的簽名。
雖然是用注音符號書寫，但是謝謝醫護人員辛勞的兒童話語，讓收到的郭振華很感動，他也立即把這份溫暖的禮物和所有醫護人員分享，大家看了都十分感動。
郭振華說，最近院裡接到社會各界贈送便當、燉湯、水果、飲料和蛋糕等為他們打氣，每位醫護人員「吃在嘴裡暖在心裡」，他們一定會在工作上努力以赴，也希望大家共同攜手度過防疫難關。
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