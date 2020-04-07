幼童注音謝謝醫護抗疫 大里仁愛醫院收到溫暖禮物

抗疫期間，經常有人送上飲料、點心為醫護人員打氣，但台中市大里仁愛醫院長郭振華最近收到5張小朋友的手繪卡片，上面用注音符號寫對醫護人員的謝意，兒童們的誠摯話語，讓郭振華和該院醫護人員都好感動。

手繪卡片來自梧棲區的親子田藝術幼兒園，用色繽紛亮眼，四周點綴著許多可愛圖案，內容用注音寫著：「謝謝醫院裡的叔叔阿姨保護我們，對抗病毒，讓我們平安上學」文末分別有Sara、Sophia、Leo、Isabella和Jack的簽名。

雖然是用注音符號書寫，但是謝謝醫護人員辛勞的兒童話語，讓收到的郭振華很感動，他也立即把這份溫暖的禮物和所有醫護人員分享，大家看了都十分感動。