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商圈自救 中彰分祭抵用券優惠券

聯合報 / 記者林敬家陳秋雲／連線報導
連假剛結束，鹿港清潔隊昨天到鹿港老街消毒。 記者林敬家／攝影
連假剛結束，鹿港清潔隊昨天到鹿港老街消毒。 記者林敬家／攝影

清明連假部分景點爆熱，但中彰多數景點冷清，彰化鹿港老街人潮銳減，業者自救設計店家聯合優惠券，中市府將在22個輔導商圈近千家優惠商店使用消費抵用券。

連假結束，鹿港鎮公所昨天派清潔隊到老街消毒，包括巷弄、公廁與公會堂等地都噴灑消毒藥劑。

但受疫情影響，鹿港遊客從寒假結束後銳減，在地評估僅剩原本的2成客。阿南師民俗小吃業者陳慧玲說，清明連假4天收入僅抵去年連假1天收入，墾丁在連假湧進那麼多人，在於許多旅宿業先前大力促銷，建議中央能夠建議民眾「分流」活動，例如中部以中彰投旅遊為主，避免一時間全湧進單一區域。

鹿港廟口商圈為刺激消費，邀集24家小吃店祭出抗疫優惠券，阿南師原本60元蚵仔煎憑券只要45元，三和珍食品彩頭酥原價360元，憑券250元，百年老店三番錦魯麵原價220，特價180元等。

鹿港廟口商圈促進發展協會理事長謝秀櫻說，大多數優惠券會放在超商供領取，讓在地居民也能多多消費，考量疫情未趨緩，優惠到6月底。

但也有業者對是否促銷陷入兩難。鹿港老街古早商行魏秀娟說，在生計與防疫拉鋸戰下，實在不敢敲鑼打鼓地吆喝大家來鹿港玩，疫情期間應該保命為主，目前規畫開辦直播平台，用網路銷售老街店家藝品。

台中市政府的消費抵用券預計從4月20日起至6月30日，消費滿200、送20元，現消費、下次用，預估創造5000萬元經濟效益。市府經發局表示，除市府的消費抵用券外，還有商圈家的二重送，內容不一。

鹿港 連假 老街

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