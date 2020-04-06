中市府今晚查電子遊戲場 籲加強防疫
台中市政府經發局繼訪查量販業者、KTV、夜店、酒店等場所，經發局長張峯源今晚率隊訪視中區2家電子遊戲場業者，業者依規推出防疫守則，加強門市環境清潔與機台消毒，消費者全數戴上口罩。
經發局局長張峯源今晚率隊前往一中及逢甲商圈視察防疫情形，未發現重大防疫漏洞。
張峯源指出，市府已多次召開商圈座談會與業者討論防疫作為，向中央爭取相關防疫物資與經費，更推出商圈消費券、防疫規範及指引，希望大家在疫情期間落實防疫措施，維護民眾健康。
一中商圈主委陳信志表示，感謝市府推出商圈消費券及相關防疫規範，商圈管委會積極向商圈業者宣導，請大家配合防疫，維護消費者安全，提高逛街購物意願。
逢甲商圈主委王朝藝指出，很高興看到市府訂出防疫規範與推出商圈消費券，期望藉由商圈消費券帶動商圈業者的經濟收入，讓客群回流，防疫期間也希望前來商圈消費的民眾記得戴口罩、勤洗手，大家一起為防疫努力。
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