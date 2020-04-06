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避免洽公民眾趴趴走 彰化縣7局處集中一樓服務

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府啟動「免上來、我下去」加強防疫， 7局處在縣府中庭設置單一窗口服務洽公民眾。記者林敬家／攝影
彰化縣政府啟動「免上來、我下去」加強防疫， 7局處在縣府中庭設置單一窗口服務洽公民眾。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣政府啟動「免上來、我下去」加強防疫，7局處在縣府中庭設置單一窗口服務洽公民眾，彰化縣長王惠美說，民眾現在到縣府單位都採實名制，才能掌握進出人員，把災害降到最低。

縣府行政處規劃中山路第一行政大樓，從今天開始起在一樓中庭設置單一窗口服務洽公民眾，以降低因民眾進入各樓層洽公，造成群聚感染風險，由公務同仁於一樓為民服務，服務包括廠商外送區、實名登記區、單一窗口區及進出分流管制等措施。

行政處表示，南郭路側門口設置廠商外送專區，包括郵寄、貨運等外送廠商統一在該專區等候，由訂貨單位派專人下樓取件，減少接觸風險。

民眾洽公方面，規劃洽公需求較高的7個處室提供單一窗口服務，包括財政處、地政處、民政處、經濟暨綠能發展處、建設處、工務處及農業處等。

民眾到縣府洽公須攜帶身分證、健保卡及可證明文件，先在南郭路側門外檢查證件、登錄資料、測量體溫及酒精消毒，再到一樓中庭單一窗口洽公，若民眾須到辦公區洽公，應在一樓中庭等候區等候，由相關局處派員下樓接洽。

縣府明天起連續兩天也啟動模擬分流、分區辦公，縣府人事處表示，有效降低群聚工作所產生的交互感染風險，目前各處員工辦公場所以科為單位分二組，一組在原地辦公，另一組採遠距居家辦公，兩組人員分別於星期一、三、五及星期二、四原地辦公及居家辦公，隔週兩組人員再互換辦公，若疫情擴大到社區感染高風險階段，就會啟動分流、分區辦公。

彰化縣政府啟動「免上來、我下去」加強防疫， 7局處在縣府中庭設置單一窗口服務洽公民眾。記者林敬家／攝影
彰化縣政府啟動「免上來、我下去」加強防疫， 7局處在縣府中庭設置單一窗口服務洽公民眾。記者林敬家／攝影

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