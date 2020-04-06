竹山秀傳全家寶生理量測APP 可進行無接觸醫療服務

南投縣由於醫護人力不足、人口老化、慢性病普及與醫療照護成本增加等狀況，竹山秀傳攜手英華達「全家寶」雲端科技，不只提供偏鄉醫療遠距服務，更可以非接觸式監控居家健康照護，加入新冠肺炎的防疫工作，讓遠端醫護人員或家人迅速掌握病患狀況。

院長謝輝龍表示，全家寶生理量測系統的設備輕巧，能將血壓、血糖與心電圖等生理量測數據，即時傳輸至醫院資訊系統，有效提升本院在偏鄉民眾的醫療照護，而恰逢醫院全力備戰新冠肺炎，全家寶設備的「免接觸量測特色」，可讓醫護人員降低進入隔離病房的次數，有效降低醫護人員受感染的風險。

竹山秀傳指出，隔離病房內放置全家寶設備，不但可以讓病患自行量測，數據立即顯示於隔離病房外的平板，讓醫護人員隨時掌握最新生理數據，更可立即顯示在「全家寶App」端外，亦立即將相關數據傳送至護理站的電腦螢幕上，護理站端可透過「全家寶管理平台（後台）」，即時監控病患生理數據。