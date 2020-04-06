修行青蛙住神壇喝水維生 芳苑玉虛堂信徒嘖嘖稱奇

彰化縣芳苑鄉文津村的玉虛堂神桌上出現一隻青蛙，從今年農曆「頭牙（2月24日）」到今天已43天都沒離去，玉虛堂執事人員和信眾感到驚奇，請示主祀神明王母娘娘，得到聖示「青蛙是來修行，修滿七七四十九天自然會離去。」

玉虛堂管理委員會主任委員林朝良說，民間稱頭牙為「土地公生日」，也是濟公活佛壽誕日，那天堂內很熱鬧，信眾忽然看見王母娘娘神尊旁邊蹲了一隻青蛙，「牠怎麼跳上高約4尺高的神桌？」眾人覺得有趣，認為牠既然親近神明，就讓牠留下。

玉虛宮四周是荒地和雜木林，沒水田，青蛙不知從何而來，現身後，每天都在神桌上。執事人員表示，玉虛堂約上午5點開門，晚上10點休息，青蛙從沒離開，有時藏在王母娘娘的鳳袍裡，有時躲進配祀神明池府王爺的長袍裡，信眾都納悶青蛙吃什麼，有幾次她看見青蛙喝神桌上供奉神明的「淨水」，卻沒看見牠進食，所以青蛙越來越瘦。

玉虛堂堂主許世寶說，青蛙都沒發出聲音，執事人員請示王母娘娘「這是什麼種類的青蛙？為何來？何時走？」王母娘娘聖示「牠叫金牛蛙，為修道而來，七七四十九天後離開。」信眾聽說這段傳奇故事，遠從各地來一睹「修行青蛙」，都嘖嘖稱奇。

彰化縣野鳥學會理事長陳德治玉虛堂青蛙照片，初步判斷是樹蛙科的青蛙，至於是布氏樹蛙或棘手的外來種斑腿樹蛙，則需進一步檢查牠的腹部和腳趾等特徵。