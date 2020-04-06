彰化縣府提升防疫 民眾到7局處洽公免上樓

因應武漢肺炎疫情，彰化縣政府提升防疫措施，今天起啟動「免上來、我下去」服務，規畫民眾較常洽公的7個局處在縣府一樓中庭設置單一窗口，搭配實名制，以減少傳染風險。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，彰化縣政府加強防疫，今天起啟動「免上來、我下去」服務，由民眾較常洽公的財政處、地政處、民政處、經濟暨綠能發展處、建設處、工務處、農業處在縣府中庭設置單一窗口，減少洽公民眾進入各樓層。

彰化縣長王惠美說，除洽公採實名制，縣府今天起在第一行政大樓一樓中庭設置單一服務窗口，洽公民眾「免上來」，由縣府人員在一樓為民服務，盼減少疫情傳染風險；有關廠商外送，南郭路側門設專區，郵寄、貨運等廠商在專區等候，由訂貨單位派人下樓取件。

縣府行政處表示，民眾洽公請攜帶身分證等證件，在南郭路側門檢查證件、登錄資料、測量體溫、酒精消毒後，到一樓中庭單一窗口洽公，若民眾須到辦公區，應在中庭等候，由相關局處派員下樓接洽；另外，一樓中庭民眾閱報區暫時關閉不開放。

縣府人事處表示，清明連假前已宣導避免前往擁擠公共場所及聚會，並加強個人健康防護，今天上班也要求連假曾到發布國家級警報的11個景點或其他擁擠場所者，應自主健康管理並戴口罩上班，目前無人在家辦公；另外，縣府各局處預計7日、8日試辦分流分區辦公演練。