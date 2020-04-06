台中市頂級餐廳送便當 向醫護和消防人員致敬！
新冠肺炎疫情嚴峻，台中市頂級粵菜餐廳「与玥樓」今捐贈100個「王牌玫瑰油雞飯」便當給長安醫院、台中市消防局第三大隊位在太平區的太平、車籠埔和中山分隊，向第一線抗疫英雄致敬。
与玥樓總經理賴宣勳說，日前有企業訂了50個便當送至醫院向醫護人員致敬，這提醒了他，「与玥樓自己怎麼能缺席！」因此，此次除了除了慰勞醫護人員，也向載送病人的消防隊弟兄表達謝意。
消防隊員說，感謝与玥樓餐廳看見消防弟兄的辛勞；疫情期間，工作壓力雖然不小，但他們一定會堅持下去。
長安醫院院長呂政翰感謝各界情義相挺，並表示自有疫情以來，相繼還有阿秋大肥鵝、全聯福利中心等多家業者提供醫護同仁餐點、飲料與優惠，他和全體醫護同仁都感激在心，而最佳的回報就是持續落實政府防疫政策，成為太平在地民眾健康最堅實的後盾。
呂政翰也說，長安醫院因應疫情推出「慢箋藥來速」的院外領藥窗口，慢性病友不須入院就能領到和平常一模一樣的用藥。對於居家隔離的民眾，長安醫院也加入「通訊診療指定機構」民眾只要透過電話就可以得到診療，以服務不便出門的民眾。
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