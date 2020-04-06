中市麻園頭溪疑放生魚類 農業局：未經許可放生會罰
最近傳出台中市南屯區麻園頭溪流疑似違法放生土虱與鯰魚行為，台中市政府農業局今天表示，將依法查處，違 者將依台中市放生保育自治條例第9條規定，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要觸法。
農業局表示，春天是萬物復甦的季節，很多動物繁殖後代，每到春夏之際，也是許多宗教及慈善團體放生的旺季，放生常常被視為一種美德或公德，但也可能造成生態浩劫。
中市府101年10月22日制定公告「台中市放生保育自治條例」，此條例第7條規定，申請放生應擬具放生計畫，並於預定辦理日15日前向農業局申請許可。任何人未經申請許可的放生行為，將依此條例第9條規定，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。
如違反動物保護法、野生動物保育法或漁業法相關規定者，依各該法律處罰。其行為致有破壞生態系之虞者，依野生動物保育法第46條規定，更可處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。
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