連假冷清清！鹿港廟口蚵仔煎、糕餅首度降價促銷

清明連假雖然部分景點湧入人潮，但彰化鹿港老街仍受新冠肺炎疫情影響旅客銳減，鹿港廟口商圈抗疫自救，設計聯合優惠券，明天起在超商、旅宿業提供民眾拿取，但也有老街業者對於是否就促銷吸引消費陷入矛盾，擔心遊客成為防疫破口。

連假結束，鹿港鎮公所今天派清潔隊到老街消毒，包括巷弄、公廁與公會堂等地都噴灑消毒藥劑，鎮長許志宏表示，鹿港是觀光城鎮，外來遊客進出頻繁，上個月成立鹿港鎮防疫消毒隊，針對各公共場域消毒，連假結束更針對老街噴灑消稀釋的漂白水，全力防疫。

但受疫情影響，彰化鹿港遊客從寒假結束後銳減，在地評估僅剩原本的2成客，阿南師民俗小吃業者陳慧玲說，清明連假4天收入僅抵去年連假1天收入，墾丁之所以在連假湧進那麼多人，在於許多旅宿業先前大力促銷，建議中央能夠建議民眾「分流」活動，例如中部以中彰投旅遊為主，避免一時間全湧進單一區域。

鹿港廟口商圈為刺激消費，邀集24家小吃店祭出抗議優惠券，阿南師原本60元蚵仔煎憑卷只要45元，三和珍食品彩頭酥原價360元，憑券250元，百年老店三番錦魯麵原價220錦魯麵，特價180元等。

鹿港廟口商圈促進發展協會理事長謝秀櫻說，大多數優惠券會放在超商供領取，讓在地居民也能多多消費，考量疫情未趨緩，優惠將到6月底。