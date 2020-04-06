台中防疫包短少？企業捐助 市府：供應充足

近日出現一波海外返國潮，讓台中市居家檢疫、隔離人數爆增，也傳出市府贈送的居家檢疫「防疫關懷包」物資短缺，台中市副議長顏莉敏今邀知名企業金車大塚公司贈送運動飲料等，希望拋磚引玉吸引更多企業為防疫貢獻心力。

台中市民政局長吳世瑋說，台中市府的防疫關懷包數量非常充足，不如外界所言有人領不到。各界近日捐物資也相當踴躍，有捐泡麵、五穀粉，還有捐潔膚皂，甚至快訊閱讀序號卡等，各界捐贈市府會點收，並發放給需要的民眾。

副議長顏莉敏表示，隨疫情不斷升溫，許多企業都希望為防疫貢獻一己之力；金車大塚公司長期深耕台灣，企業理念就是「為人類健康作出貢獻」，因此邀約募資，雙方一拍即合。