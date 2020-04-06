往日美好時光不再 台中餐飲老闆崩潰「現在老本都要賠光」
行政院4月2日通過1兆5000億紓困，但台中服務業等不及，在熱門景點一中商圈開店的林姓老闆說，一般服務業等不到政府紓困！房東又不降房租，原本5家餐飲店全年無休，現在只好把房租最貴的退掉，各店多兩天周休，再不行就周休5日，逢周六、周日再開店，節省人事、水電開支。
「繼續做下去，不知要虧多少！」雖然行政院把紓困經費從600億加碼1兆5000億，但是一般基層業者不敢奢望拿得到補助「還是得自救！」林姓老闆在台中一中街、中區推有多家餐飲店，最近打算重整，他說「這一波太恐怖了」每天營業額雪崩式滑落，如果不止血，可能連老本都要賠光。
林老闆表示，餐飲業不景氣，碰到一例一休元氣大傷，但至少還能保本。這一波營業額只剩不到三成，與房東談房租，也只肯小讓一下，無濟於事。
他說，房租占了營業額的三成以上，他打算把房租最貴的店面退掉，否則開一天賠一天。另幾家店原本全年未休，已規劃周休兩天，再不行周休5天，假日開門。
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