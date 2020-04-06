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台中市府加強疫管 盧秀燕：公務同仁明起分流、彈性上下班

中央社 / 台中6日電
台中市長盧秀燕表示，市府員工自明起上午7時30分至9時30分彈性上班，但仍須依規上滿8小時，也將彈性調撥人力，服務市民不中斷。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕表示，市府員工自明起上午7時30分至9時30分彈性上班，但仍須依規上滿8小時，也將彈性調撥人力，服務市民不中斷。記者喻文玟／攝影

武漢肺炎疫情嚴峻，中市府今天宣布員工自明天起實施「彈性上下班分流制度」，並彈性調撥人力，另員工若在清明連假前往11個旅遊警示景點也將造冊管理，加強防疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨天提出彈性上班措施，盼民眾錯開上下班時間，降低疫情風險。

台中市長盧秀燕今天前往烏日區視察工程，接受媒體聯訪時表示，市府明天起將實施「彈性上下班分流制度」，市府員工自上午7時30分至9時30分彈性上班，但仍須依規上滿8小時，市府也將彈性調撥人力，服務市民不中斷。

另外，清明連假期間，中央針對11個旅遊景點提出警示，盧秀燕說，今天也將調查市府各局處所有公務同仁，若連假期間有到過這11個旅遊警示景點，必須據實申報。

她說，市府除造冊管理，同時要求相關同仁加強自主管理，包括每天量測體溫、上班時間全程配戴口罩、勤洗手、有身體不適立刻通報、必要時居家辦公等。

盧秀燕提到，由於各國疫情延燒，台灣自今年3月18日起，掀起一波歐美返國潮，台中市居家檢疫及隔離人數暴增，最高峰達到6500人，截至昨天已降到約3400人，人數減少約一半，提醒已解除居家檢疫及隔離的市民，要持續做好自主健康管理。

疫情 連假 盧秀燕

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