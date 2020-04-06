砸13億打造中寮環鄉公路 縣府憂工程延宕恐夭折

南投縣政府擬拓寬中寮鄉投22線連接投26線打造環鄉公路網，第一期工程經費獲核定4.07億元，需在民國111年8月前完工，否則中央將收回3.3億元補助，為加速進度，今在中寮清水村召開地方說明會，地方盼保障土地徵收及地上物補償。

縣府指出，中寮鄉境內多丘陵且地勢崎嶇，鄉域也被分成南、北中寮，兩地交通不暢通，民眾出入運輸也受阻，縣府為此建構環鄉公路網，並向中央申請「生活圈道路交通系統建設計畫」，規劃3期工程且逐年向爭取經費施作，盼完全改善。

工務處表示，首期工程施作投22線14K龍鳳瀑布至16.4K觀音亭，已獲中央核定4.07億元，中央補助3.3億元，縣府自籌7743萬元；第2、3期初步爭取獲同意，但2期合併核定9.6億元，中央、地方各負責約7.78億元、1.82億元經費。

而該環鄉公路網首期工程完成規劃設計，今在中寮清水村辦理地方說明會，居民多關心沿線土地徵收問題，清水村長卓金棟說，對於公共政策，地方多願配合建設，但土地及地上物相關賠償必須合理，施工前先確定徵收價格來保障地主權益。

工務處長陳錫梧則說，土地徵收均按照市價，地上物有補償標準，居民不用擔心，唯發包施工須在111年8月前完工，否則中央將收回補助，亟需地方配合徵收，而地主若能與縣府協議價購能較快拿到錢，若採徵收還得送內政府核准較費時。