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聯新國際醫院高端健檢儀器 分享雁行百家院所造福病友

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
聯新國際醫院引入高端健檢儀器加入雁行計畫，與鄰近醫療院所分享造福病友。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院引入高端健檢儀器加入雁行計畫，與鄰近醫療院所分享造福病友。圖／聯新國際醫院提供

聯新國際醫院引進高端健檢儀器，診所也可透過轉診安排民眾到聯新做精確檢查，雙向轉診完成疾病治療與影像檢查，成為社區醫療群的重要檢驗中心，民眾就近看診也更安心。

中壢區50歲黃姓婦人，今年1月觸摸到右側乳房疑似有突出硬塊，到社區院所看診後或安排轉診至聯新國際醫院進一步檢查，發現有腫瘤經開刀手術後情況穩定，聯新國際醫院也開立轉出單，讓黃女士可以到住家附近的中美醫院後續追蹤治療，不用花比較長的交通時間到大醫院一樣可以活動妥善照護。

聯新國際醫院表示，這是推動雁行計畫分級醫療與雙向轉診的一部分，協助民眾在住家附近的診所醫院獲得良好醫療照護，即使是重大疾病、手術、癌症的後續追蹤，只要經醫師評估確認病況穩定，也同樣適合轉診到社區就近看病。

聯新國際醫院助理副院長陳子安指出，重大疾病患者在治療或手術後，再轉診到社區院所追蹤，就不必經常舟車勞頓跑大醫院拿藥，只要定期回院檢查即可。此外，社區院所醫師可以透過健保醫療資訊雲端查詢系統，瞭解病友的完整病歷資料與檢驗結果，不必擔心後續治療的銜接。

雁行計畫除了疾病治療的垂直整合，社區院所也可以透過雙向轉診，安排病人到大醫院做進階的電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等影像檢查，完成之後再轉診回原診所，醫師只要透過網路就可以線上查詢影像資料。

中美醫院副院長許明惠說，醫師如果能更詳盡掌握病人的身體健康狀況，就越能提供最適合的治療評估建議。以癌症治療為例，腫瘤是否轉移，與全身其他部位或心血管的健康狀況都會影響治療方式，包括是否採取化療、放療、荷爾蒙治療、手術，或搭配不同的治療方式；醫師取得完整精確的檢查資料，越清楚病人的身體狀況，越能提出最適合的治療計畫。

陳子安表示，聯新國際醫院為中度級具備急性腦中風重度級急救責任醫院，特別引進高解析影像檢查儀器，以提高病症診斷效率，掌握黃金治療時間。聯新國際醫院推動雁行計畫，整合與共享醫療資源，讓雁行團隊上百家醫療院所可以透過方便快速的雙向轉診，幫助病友獲得完整的檢查與治療，讓民眾安心在社區看診與後續追蹤。

手術 癌症治療

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