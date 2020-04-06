女子美國探親返國染病 彰化累計18人確診

新冠肺炎延燒，境外移入確診個案數量攀升，彰化縣目前累計18名確診個案，疾管署統計資料已變為紅色註記，中央疫情指揮中心昨天公布彰化最新一例確診個案為案361，是30多歲女性，她3月23日從美國探親返台，3月28日出現鼻塞流鼻水，其中她的美國親友3月21日曾出現咳嗽，之後在美國也確診。

彰化縣第18例同住家屬接觸者4人，目前採檢居家隔離，彰化縣政府衛生局長葉彥伯說，從國人在國外的人數以及當地疫情程度評估倒推回算，全國預估在這一波返國潮會新增400名境外移入確診個案，其中彰化會有20名境外移入的確診個案，近期縣內新增個案都為境外移入，反應出國外疫情狀況。

但縣內目前未發生社區感染，與個案的接觸者經採檢也沒人發病，加上這些境外移入確診個案住院約2星期後大都可出院，可能與年輕的身體狀況有關。

清明連假期間，包括墾丁等熱門景點擠爆，葉彥伯認為，這確實增加感染風險，中央建議的社交距離在於預防噴沫，建議收假後，公私立企業也能比照醫院「分倉分流」管理，除了企業員工身體健康管理，更重要的是限制出入口，外來訪客須實名制，包括登記姓名、身分、旅遊史以及是否有呼吸道疾病的紀錄，並限制活動範圍，一旦有確診病例，才能有效追蹤接觸者，防止疫情再擴大。