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影／滿山蘋果樹開花 福壽山農場花開正美
在台灣吃過蘋果，卻少有機會看到蘋果開花，台灣種植蘋果最大產地梨山的福壽山農場，4月中旬將迎接蘋果開花季節，滿山蘋果園將開滿白裡透紅的蘋果花，漫天花香與翩翩花語是在台灣少見的農場景色，花開美麗，還有淡淡花香。
白裡透紅的蘋果花，目前在全台最大蘋果產地可看到，福壽⼭農場場長巫嘉昌表⽰，因農場地理環境適合溫帶果樹生長，農場的蘋果園栽種上萬棵的蘋果樹，將於4月中旬至4月底進入開花期，屆時蘋果花開時，白裡透紅的蘋果花將會布滿蘋果園，而且蘋果花帶有淡淡芬芳，帶來的將會是視覺與嗅覺的雙重饗宴。
巫嘉昌表示，清明節後將會進入農場春季第二波的花季，不同於櫻花、桃花的艷麗，4月相繼盛開的紫藤花、蘋果花、5月魯冰花、虞美人花、6月貓耳葉菊等等，都將帶來不同的美，歡迎遊客到高山農場賞花。
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