影／滿山蘋果樹開花 福壽山農場花開正美

在台灣吃過蘋果，卻少有機會看到蘋果開花，台灣種植蘋果最大產地梨山的福壽山農場，4月中旬將迎接蘋果開花季節，滿山蘋果園將開滿白裡透紅的蘋果花，漫天花香與翩翩花語是在台灣少見的農場景色，花開美麗，還有淡淡花香。

白裡透紅的蘋果花，目前在全台最大蘋果產地可看到，福壽⼭農場場長巫嘉昌表⽰，因農場地理環境適合溫帶果樹生長，農場的蘋果園栽種上萬棵的蘋果樹，將於4月中旬至4月底進入開花期，屆時蘋果花開時，白裡透紅的蘋果花將會布滿蘋果園，而且蘋果花帶有淡淡芬芳，帶來的將會是視覺與嗅覺的雙重饗宴。