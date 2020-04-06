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這個「邪教」防疫不傳疫 半數娘子軍跑過超級馬拉松

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
當新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，這支美麗隊伍引來注目。照片／彰化基督教醫院提供
當新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，這支美麗隊伍引來注目。照片／彰化基督教醫院提供

清晨5點，多數人還在睡夢中，卻有一群人在夜色中，邁開步伐，迎接黎明；他們很有紀律，卻又非常自主，驅動他們的魔力，就是愛跑步，就如同被中了邪無法自拔，因此以「邪教晨跑團」為名。

慢跑向來是很熱門的運動，社團林立，晨跑團卻不多見，除了要起得早外，必須考量到家庭及身體狀況，作息也要配合得起來，就算是在隆冬裡，頂著凛冽寒風，還是得汗水淋漓的。

成立剛滿兩年的「邪教晨跑團」，成員有五、六十人，年齡從26歲到73歲，而且過半是女性，有公務人員、學校老師、企業主老闆、醫生、護理師各行各業，其中有的夫妻檔、母女檔，年齡最高的李阿伯，兒子、女兒也都加入「邪教」的跑友，醫師兒子還跑過兩百公里超馬。

新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，整齊有秩序地跑在中山路，值星官沿著喊：「感謝有你」；團員答：「防疫之路所向無敵」，希望用雙腳帶給醫護人員力量，這支美麗隊伍引來注意，「邪教晨跑團」不脛而走。

核心成員徐信賢說，他們每周一到五的清晨5點，都會在固定地點集合，採科學性訓練按表操課，依照不同路線跑步，從八卦山區到縣立體育場，都有他們的足跡，每天至少要跑一萬公尺。不管老手或新手都能循序漸進，到目前為止，成員一年平均參加10場馬拉松大小賽事，超過一半成員有百公里超馬經驗，10多人還是女性。

「我們不是想跑贏，而是超越自己，挑戰極限，進而欣賞別的跑者。」目前是彰基護理師的蔡慈娟說，跑團成員呼朋引伴而來，對於新成員，都不會鼓勵他們非天天跑不可，反而勸說要多休息，才能跑得更久、更遠，但沒辦法，他們真如被邪教洗腦而著魔。

「邪教晨跑團」成員每周一到五的清晨都會在固定地點集合，採科學性訓練按表操課，有一半娘子軍跑過百公里超級馬拉松。記者劉明岩／攝影
「邪教晨跑團」成員每周一到五的清晨都會在固定地點集合，採科學性訓練按表操課，有一半娘子軍跑過百公里超級馬拉松。記者劉明岩／攝影
當新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，這支美麗隊伍引來注目。照片／彰化基督教醫院提供
當新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，這支美麗隊伍引來注目。照片／彰化基督教醫院提供
當新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，這支美麗隊伍引來注目。照片／彰化基督教醫院提供
當新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，這支美麗隊伍引來注目。照片／彰化基督教醫院提供
當新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，這支美麗隊伍引來注目。照片／彰化基督教醫院提供
當新冠肺炎肆虐之際，3月7日、15日清晨6點，20多位「邪教晨跑團」成員，從彰化基督教醫院出發，先到漢銘醫院，轉回到秀傳醫院，全程約1小時，由值星官披彩帶喊口號，這支美麗隊伍引來注目。照片／彰化基督教醫院提供

護理師 新冠肺炎 馬拉松 路跑

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