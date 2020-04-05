老師當網紅？台中推虛擬攝影棚上課

新冠肺炎疫情不見退散，台中市教育局加速發展線上教學系統，教育局局長楊振昇表示，5月底前完成高中以下400校的上線教學測試。另加強戰備，培訓教師當網紅運用虛擬攝影棚系統上課，打造活潑教學，學生上課更愛互動。

疫情持續擴散，全球僅剩我國等少數地區沒有停課。台中市教育局上月初推出「教師線上直播教學教育訓練」培訓教師使用各種直播軟體、數位教材與平台。

楊振昇說，全市各級學校都須超前部署，教局今天開始將普查高中以下各級學校教師線上教學能力，如全校超過50%能力不足者，就指派資訊講師到校協助建置。

教育局預定4月中旬從高中開始測試，約定同時段上線，測試師生使用軟硬體的熟練度。5月底前，完成國小三年級到國中三年級測試。小一、小二暫時除外。

外界擔心同時上線的流量問題，楊振昇表示，如果停課，絕大多數學生會在家中，以家中無線頻寬，收看線上教學不成問題。

教育局更加強線上教學戰備，去年度鼓勵教師藉「便攜式虛擬攝影棚系統」錄製線上課程，打造活潑教學環境，目前已有4461教師參加過研習，教局計劃持續培訓。

教育局指出，OBS虛擬攝影棚系統，最常被用在遊戲直播與網紅直播的免費廣播軟體，不需要昂貴的虛擬攝影棚設備或軟體，就能完成即時去背合成。

以往各學校的教學發展中心多建置專業的虛擬攝影棚，很多的配備等級直逼電視台，但使用率偏低，教師經過培訓，日後錄影時只須事先預約，事先準備好相關教材、文字稿，並與工作小組先行溝通、討論課程相關進度、拍攝方式、播放順序與後製等。

只是教師上課心情不同，平常上課時，教授、老師比較可以用輕鬆的心情面對學生來上課，但教師反映「進棚錄影」感覺壓力大，更要注意言論尺度或使用詞彙。

大元國小教師蘇明進指出，教育局幫師生申請G-Suite帳號，透過Google Classroom功能，各班均建置防疫教室。參與過程中，他發現課堂上不太開口的學生，反而習慣網路視訊，互動積極且踴躍發言。