假日住房不到一成 旅宿餐飲業很難熬 盼紓困能更實際

新冠肺炎疫情衝擊層面大，波及旅宿餐飲業等，彰化民宿業者吳志忠說，平常就連假日住宿都不到一成，但政府去年秋冬旅遊補助至今還未核發，且政府要業者寫計劃提補助更新設施等，業者連薪水都發不出來了，不見得有能力再增加設施，盼政府紓困措施能更實際及門檻低一點，才能幫業界撐過這波寒冬。

彰化縣鹿港鎮童年往事莊園民宿負責人吳志忠說，以往假日民宿住宿經常客滿，若是連假根本一房難求，但最近一般假日住宿率只有百分五，就連清明連假都不到一成，業界大家都撐得很辛苦。

吳志忠說，去年政府為了刺激旅遊消費的春遊補助到了8月住宿補助才核發給業者，而去年秋冬旅遊補助至今也還未核發，加上這波疫情，希望去年秋冬補助，政府能儘快核發。

中央鼓勵業者在疫情期間可辦教育訓練或更新設備等，會給予補助，吳志忠說，對於連薪水都快發不出來的業者，要再投資設備真的不太可能，政府紓困應該要實際一點，例如提供無息或低利貸款，或不要限制申請項目等，放寬補助才能有實質幫助。

4月6日要暫停營業的鹿港鎮彩色王國親子餐廳店長說，雖然他們只是暫停營業，老闆希望疫情過後能儘速恢復營業，但疫情會持續多久也都是未知數，現在只能放無薪假，他們也能體諒老闆的難處，但員工現在都很彷徨，到底要不要去去找新工作？無薪假期間真能獲補助嗎？讓他們心裡都七上八下。

彰化縣府勞工處長吳蘭梅表示，對於受疫情影響減班休假的勞工，政府有提供薪資差額補貼，減班休假達30日以上，且經勞工主管機關列冊通報的，政府會補貼薪資差額50%，每月最高1萬1000元，最長補助6個月；公司企業減少正常工時達每2週16小時以上也可辦在職訓練，勞工參加職訓可比照每小時基本工資發給158元，參訓勞工每月最高可領到1萬8960元訓練津貼。