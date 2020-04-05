國道服務區人潮腰折　攤商嘆：真的就是下車尿尿

今天是清明連假最後一天，國道上車來車往，但走入國3南投服務區的民眾明顯減少，服務區員工表示，今年連假車流落在昨天中午前，今天人潮更是稀落，人車都是停車上個廁所就走，根本沒進服務區，園區內攤商更大嘆「真的就是下車尿尿」。

清明連續假期，國內部分景點爆人潮，國道也一度湧現車流，但今天是連假最後一天，原預計該有的返鄉車流，在中部卻不太明顯，車輛雖在國道服務區進進出出，但入內消費人潮卻相當稀落，買氣也大受影響。

南投服務區內小吃攤商說，電視狂報這次連假旅遊狀況好，本來預期多少能刺激服務區消費，未料還是受到疫情影響，民眾雖然有駛入服務區，但就是停在停車場，下車上個廁所就離去，也沒入內逛一下買個東西，「真的就是下車尿尿」。

南投服務區則指出，考量連假期間恐湧入返鄉及出遊人潮，特別加強消毒跟通風，並限制單一入口，設置紅外線熱像儀來量體溫，也呼籲戴口罩，落實防疫就是要讓入內民眾可以安心消費或用餐，而今年人潮高峰，大概落在昨天中午前。