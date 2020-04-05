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國道服務區人潮腰折　攤商嘆：真的就是下車尿尿

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
今天是清明連假最後一天，3號國道車來車往，雖有不少民眾駛入南投服務區停車場，但多是下車上廁所，入內消費的民眾銳減逾半。記者賴香珊／攝影
今天是清明連假最後一天，3號國道車來車往，雖有不少民眾駛入南投服務區停車場，但多是下車上廁所，入內消費的民眾銳減逾半。記者賴香珊／攝影

今天是清明連假最後一天，國道上車來車往，但走入國3南投服務區的民眾明顯減少，服務區員工表示，今年連假車流落在昨天中午前，今天人潮更是稀落，人車都是停車上個廁所就走，根本沒進服務區，園區內攤商更大嘆「真的就是下車尿尿」。

清明連續假期，國內部分景點爆人潮，國道也一度湧現車流，但今天是連假最後一天，原預計該有的返鄉車流，在中部卻不太明顯，車輛雖在國道服務區進進出出，但入內消費人潮卻相當稀落，買氣也大受影響。

南投服務區內小吃攤商說，電視狂報這次連假旅遊狀況好，本來預期多少能刺激服務區消費，未料還是受到疫情影響，民眾雖然有駛入服務區，但就是停在停車場，下車上個廁所就離去，也沒入內逛一下買個東西，「真的就是下車尿尿」。

南投服務區則指出，考量連假期間恐湧入返鄉及出遊人潮，特別加強消毒跟通風，並限制單一入口，設置紅外線熱像儀來量體溫，也呼籲戴口罩，落實防疫就是要讓入內民眾可以安心消費或用餐，而今年人潮高峰，大概落在昨天中午前。

南投服務區員工表示，過去遇到連假，每天大約能湧進1萬3000人左右，228連假時就受影響跌了3成，這次更慘，多數民眾就是停車，如廁後就離去，根本就沒進服務區，人潮幾乎少了一半，有進來也是買了東西就走，飲食區人潮稀落。

今天是清明連假最後一天，南投3号國道車來車往，雖有不少民眾駛入南投服務區停車場，但多是下車上廁所，入內消費的民眾銳減逾半。記者賴香珊／攝影
今天是清明連假最後一天，南投3号國道車來車往，雖有不少民眾駛入南投服務區停車場，但多是下車上廁所，入內消費的民眾銳減逾半。記者賴香珊／攝影
今天是清明連假最後一天，國道上車來車往，雖有不少民眾駛入南投服務區停車場，但多是下車上廁所，入內消費的民眾銳減逾半。記者賴香珊／攝影
今天是清明連假最後一天，國道上車來車往，雖有不少民眾駛入南投服務區停車場，但多是下車上廁所，入內消費的民眾銳減逾半。記者賴香珊／攝影

連假 國道

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