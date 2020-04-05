快訊

又見美國漏網傳染 指揮中心：接觸這日期回台者應警覺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疫情波及花卉消費大萎縮 花農苦不堪言

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
最近遶境等宗教活動紛紛取消、婚喪喜慶活動也減少，花卉銷售量少了五成以上，價格也大降，許多花根本都沒人要，只能丟掉，花農苦不堪言。記者林宛諭／攝影
最近遶境等宗教活動紛紛取消、婚喪喜慶活動也減少，花卉銷售量少了五成以上，價格也大降，許多花根本都沒人要，只能丟掉，花農苦不堪言。記者林宛諭／攝影

新冠肺炎疫情影響，花農也受衝擊，彰化縣田尾花農說，最近遶境等宗教活動紛紛取消、婚喪喜慶活動也減少，花卉銷售量少了五成以上，價格也大降，許多花根本都沒人要，只能丟掉，彰化縣田尾鄉長林守政說，政府也應把花農納入紓困方案給予補助。

田尾鄉花卉產銷班第一班班長羅志蔚也是打簾社區發展協會理事長，他說，最近花卉消費需求減少五成以上，以往過完年後，廟會盛事從土地公生、帝爺公聖誕、媽祖生等宗教慶典是一場接一場，遶境的花車等也需要大量花卉，但最近大型宗教活動取消，飯店婚宴佈置的訂單也大減，連帶影響花卉銷量。

羅志蔚說，洋桔梗是佈置婚宴的大宗花卉，目前價格一把批發價不到100元，比起往年同期180、190元，價格減半，非洲菊目前一把10枝20幾元，甚至還賣不出去沒人要，以往同期是40、50元，康乃馨一把20元以下，這些花卉價格幾乎都腰斬。

羅志蔚說，非洲菊一分地種苗費就要20萬，一年包括肥料、農藥、雇工等成本要50萬元，洋桔梗一季一分地成本更要25萬元，受疫情影響，花卉的消費量一定比餐飲業萎縮的更多，花農可能都要血本無歸，就連即將到來的母親節很多活動都是未知數，以往此時都開始接單，目前康乃馨都還沒接到訂單。

「花卉銷量掉得很慘」林守政說，許多花農都開始把賣不出去的花剪掉丟掉，但目前政府好像還沒有對花農有具體補助紓困，政府應盡速訂出每分地要補助多少?幫助花農撐下去。

農委會和台灣花店協會為了促銷花卉，提供1萬份花材，每份市價超過300元，僅售150元，全省共有50家花店參與活動，民眾可前往訂購，不僅可以刺激花卉消費，讓民眾在疫情期間，藉由花卉提升好心情。

不過羅志蔚說，政府實可再擴大促銷花卉的相關補助，像農委會和台灣花店協會促銷花材，對農民和消費者都受益，但合作花店和數量還太少，刺激花卉消費市場和直接補助農民，才能幫大家度過難關。

最近遶境等宗教活動紛紛取消、婚喪喜慶活動也減少，花卉銷售量少了五成以上，價格也大降，許多花根本都沒人要，只能丟掉，花農苦不堪言。記者林宛諭／攝影
最近遶境等宗教活動紛紛取消、婚喪喜慶活動也減少，花卉銷售量少了五成以上，價格也大降，許多花根本都沒人要，只能丟掉，花農苦不堪言。記者林宛諭／攝影

疫情 新冠肺炎 遶境 農民

延伸閱讀

撻伐遶境卻擠風景區 侯友宜：若現疫情辛苦白費

台南花農助學雲林家扶 民眾捐50元可領愛心蝴蝶蘭

新冠肺炎疫情衝擊 屏東蘭花農拚自救

美不勝收！ 台中萬株金黃海芋免費賞 浪漫花海將綻放至5月

相關新聞

影／疫情波及花卉消費大萎縮 花農苦不堪言

受新冠肺炎疫情影響，花農也受衝擊，彰化縣田尾花農說，最近遶境等宗教活動紛紛取消、婚喪喜慶活動也減少，花卉銷售量少了五成以...

旅宿業紓困！無薪假員工補助上轉型培訓課 彰化明開課

新冠肺炎疫情延燒，旅宿業進入寒冬，政府紓困，交通部編列5億元協助觀光相關產業轉型培訓，彰化旅館商業同業公會3月中積極向中...

好心企業大手筆 南投消防局1次新添5輛救護車

南投縣多山且幅員遼闊，消防救護勤務易耗損車況，雖定期維修，但因縣庫拮据，汰換不易，多已老舊，久鑫科技、閎泰科技有感偏鄉醫...

后里古蹟張天機經兩大地震 修復有驚喜如偵探過程

台中政府市定古蹟「后里張天機宅」歷經墩仔腳大地震及921大地震而仍屹立不搖。文化局去年底完成修復，除維持原住戶居住功能外...

保育台灣白魚棲地 擬比照「友善石虎」祭獎勵

為維護台灣特有種「台灣白魚」棲地，林務局南投林管處邀政府機關、NGO團體、專家學者和社區夥伴等17單位，跨域成立「台灣白...

影／大甲鐵砧山挑戰型自行車道 戶外旅遊新打卡景點

台中市首條挑戰型自行車道在去年8月30日在大甲鐵砧山正式啟用，觀旅局規劃建置一條專屬車友們的挑戰型自行車道，讓車友們在騎...

影／大雅捐血活動送口罩酒精 何姓姊妹：台灣人要惜福

台中市大雅區今天早上辦捐血活動，送捐血民眾口罩、酒精和餐券等禮物，捐血民眾多，64歲何英滿和60歲妹妹何宜蓁說，她們定期...

浪子回頭上班去 台中勞工局陪同求職轉介

浪子回頭有路可走，台中市就業服務處推動「協助特定對象就業輔導計畫」透過就業服務員運用個案管理，陪出監者找工作，目前已協助...

近火車、捷運 台中北屯舊社停車場2021年完工

台中市北屯區舊社公園周邊住商大樓林立，最近又有不少新推建案，鄰近台鐵松竹車站與捷運綠線G4站，停車位難求。市府交通局在公...

台灣燈會安可移地演出到5月 夢燈燈橋也延長閃亮

2020台灣燈會於2月23日圓滿落幕，創下1182萬參觀人次，不少人喊「安可」要求延長。台中市政府建設局將后里馬場園區最...

大學請吃牛肉麵 同學難忘陳時中照顧情

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中帶領台灣對抗新冠肺炎疫情，受到各界矚目。他的台北醫學院牙醫學系同學、牙醫師楊志...

里長、民代當政績？ 台中ibike車站207件排隊中

台中市目前29區有328個ibike站，交通局短期以600站為目標，全市尚有207件申請案「排隊」等建置。中捷綠線年底通...

熱門新聞

大學請吃牛肉麵 同學難忘陳時中照顧情

不捨！彰化縣文化局前副局長陳允勇辭世 享壽61歲

影／墾丁人潮恐成防疫破口 警方啟動管道防堵

國道客運現「傳說中的天殘腳」網友怒：給他噴酒精

這家店只開1天 獨居老婦人炸溪蝦圓1個心願

台中一年交通違規開罰15億 違停拖吊卻沒彰化先鳴笛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。