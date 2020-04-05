影／疫情波及花卉消費大萎縮 花農苦不堪言

受新冠肺炎疫情影響，花農也受衝擊，彰化縣田尾花農說，最近遶境等宗教活動紛紛取消、婚喪喜慶活動也減少，花卉銷售量少了五成以上，價格也大降，許多花根本都沒人要，只能丟掉，彰化縣田尾鄉長林守政說，政府也應把花農納入紓困方案給予補助。

田尾鄉花卉產銷班第一班班長羅志蔚也是打簾社區發展協會理事長，他說，最近花卉消費需求減少五成以上，以往過完年後，廟會盛事從土地公生、帝爺公聖誕、媽祖生等宗教慶典是一場接一場，遶境的花車等也需要大量花卉，但最近大型宗教活動取消，飯店婚宴佈置的訂單也大減，連帶影響花卉銷量。

羅志蔚說，洋桔梗是佈置婚宴的大宗花卉，目前價格一把批發價不到100元，比起往年同期180、190元，價格減半，非洲菊目前一把10枝20幾元，甚至還賣不出去沒人要，以往同期是40、50元，康乃馨一把20元以下，這些花卉價格幾乎都腰斬。

羅志蔚說，非洲菊一分地種苗費就要20萬，一年包括肥料、農藥、雇工等成本要50萬元，洋桔梗一季一分地成本更要25萬元，受疫情影響，花卉的消費量一定比餐飲業萎縮的更多，花農可能都要血本無歸，就連即將到來的母親節很多活動都是未知數，以往此時都開始接單，目前康乃馨都還沒接到訂單。

「花卉銷量掉得很慘」林守政說，許多花農都開始把賣不出去的花剪掉丟掉，但目前政府好像還沒有對花農有具體補助紓困，政府應盡速訂出每分地要補助多少?幫助花農撐下去。

農委會和台灣花店協會為了促銷花卉，提供1萬份花材，每份市價超過300元，僅售150元，全省共有50家花店參與活動，民眾可前往訂購，不僅可以刺激花卉消費，讓民眾在疫情期間，藉由花卉提升好心情。