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旅宿業紓困！無薪假員工補助上轉型培訓課 彰化明開課

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
旅宿業每年4至6月都需進行建築物公共安全申報，對受疫情波及生意的業者來說雪上加霜。圖／彰化縣政府提供
旅宿業每年4至6月都需進行建築物公共安全申報，對受疫情波及生意的業者來說雪上加霜。圖／彰化縣政府提供

新冠肺炎疫情延燒，旅宿業進入寒冬，政府紓困，交通部編列5億元協助觀光相關產業轉型培訓，彰化旅館商業同業公會3月中積極向中央申請通過，「彰化縣旅館產業轉型培訓課程」明天起開課，約有50多名旅宿業員工報名，預計一個月課程最多不超過120小時，每小時政府會補助158元，透過雇主給員工，減輕旅館業者支薪的負擔。

彰化縣約有70多家飯店、旅館業者，今年農曆過年開始受疫情影響，生意一落千丈，讓原本已經營不易的產業雪上加霜，彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰說，彰化旅館商業同業公會上個月中向中央提出轉型培訓課程計畫，因縣內有不少同業與員工協商縮減工時(無薪假)，目前安排第一梯15天的課程，請法律、學者以及同業一起為員工上課，讓他們在工作減少之際，也能提升能力。

也有旅館業者反應，每年4至6月都需進行建築物公共安全申報，每家至少需花費5、6萬元以委請專業機構、人員辦理，對現況慘澹的旅宿業來說是沉重負擔，希望非常時期，政府能夠伸出援手，幫助他們挺過這一波疫情；但也有業者認為，經營旅宿業，應以消費者權益為優先，不該隨便延緩安全申報。

彰化縣政府建設處說，依建築法第77條規定，供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報，依此規定，今年申報從本月起開始受理。

但建設處考量到疫情衝擊，清明連假前已函文請示營建署，強調在保障民眾生命財產前提之下，申報日期可否展延，夠讓旅宿業者喘口氣，甚至今年由縣府代為執行檢查申報，協助業者度過難關。

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