台中市政府防疫升級 實名制2.0掃碼快速通關
因應新冠肺炎疫情，台中市政府各辦公大樓從3月起實施實名登記制。為便利民眾洽公，市府全台首創實名登記個人專屬QR Code， 4月7日起下載「防疫追蹤溯源實名登記APP」並完成註冊，即可取得屬於自己的QR Code。
另可出示身分證背面條碼，供機關人員掃描，經量體溫正常，即可快速通關。市府秘書處表示，台灣大道市政大樓及陽明市政大樓先行試辦，運作順暢即擴大市府其他辦公大樓。
秘書處表示，市府員工自行研發實名登記APP，運用數位科技防疫，改善紙本登記花時間，可避免接觸傳染，更能快速正確掌握民眾洽公足跡。
秘書處說明，數位科技防疫新措施將在台灣大道丶陽明市政大樓1樓以下出入口及兩處1樓聯合洽公區試辦，提升市府建立資料庫及疫調效率。
秘書處並將實名登記APP程式原始碼開放於線上共用平台，相關單位如有建置需求，可自由取用。
秘書處提醒，民眾洽公可多利用線上申辦及電話洽詢，非必要盡量少到公共場所。欲臨櫃申辦可至台灣大道及陽明市政大樓1樓中庭聯合洽公區辦理，戴口罩、消毒雙手及實名登記。
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