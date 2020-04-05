台中市政府防疫升級 實名制2.0掃碼快速通關

因應新冠肺炎疫情，台中市政府各辦公大樓從3月起實施實名登記制。為便利民眾洽公，市府全台首創實名登記個人專屬QR Code， 4月7日起下載「防疫追蹤溯源實名登記APP」並完成註冊，即可取得屬於自己的QR Code。

另可出示身分證背面條碼，供機關人員掃描，經量體溫正常，即可快速通關。市府秘書處表示，台灣大道市政大樓及陽明市政大樓先行試辦，運作順暢即擴大市府其他辦公大樓。

秘書處表示，市府員工自行研發實名登記APP，運用數位科技防疫，改善紙本登記花時間，可避免接觸傳染，更能快速正確掌握民眾洽公足跡。

秘書處說明，數位科技防疫新措施將在台灣大道丶陽明市政大樓1樓以下出入口及兩處1樓聯合洽公區試辦，提升市府建立資料庫及疫調效率。

秘書處並將實名登記APP程式原始碼開放於線上共用平台，相關單位如有建置需求，可自由取用。