后里古蹟張天機經兩大地震 修復有驚喜如偵探過程

台中政府市定古蹟「后里張天機宅」歷經墩仔腳大地震及921大地震而仍屹立不搖。文化局去年底完成修復，除維持原住戶居住功能外，部分區域規劃展示場域。

「后里張天機宅」創建於日據時期昭和6年（1931年）的擬洋風建築，已有89年歷史，歷經兩次大地震，建築格局依舊完整，是目前少見融合台灣、日本及西洋的混合式建築，見證了日據時期在地的開發過程。前台中縣政府於民國97年公告指定為古蹟，105年編列5000萬元預算修復，108年底完成修復，重現風華。目前交由后里張天機促進會管理維護。

「后里張天機宅」建築樣式獨特，融合閩、洋、日式，反映建築史的發展歷程及各時代地方營造技術流派特色。

建築裝飾除西式精緻門樓、瓦衫外牆外，同時保存了不少日治時期優良匠藝的工藝品，例如屋脊的手工燒花磚、洗石子及磨石子構造、立體對聯字體、玻璃窗框木雕、廳廊洗手台與廊下座椅等，作工精緻，是當代罕見的民宅建築！

文化局表示，古蹟修復過程常涉及隱蔽處，有如偵探抽絲剝繭常有新發現。

這次在剔除左護龍右次間牆壁粉刷層後，發現壁體內有垂直水平的木條，疑似為墩子腳大地震後的補強作法。此外在左護龍左次間木柱發現有埋入一小木片，記載曾施作白蟻防治的紀錄，顯示屋主相當重視建築的維護。

文化局委託郭俊沛建築師事務所設計監造、慶仁營造股份有限公司進行修復，106年8月開工。抽換遭白蟻侵蝕、腐朽的木構件，結構補強，同時拆除後期增建物。

張天機宅修復完成後，因尚有所有權人住在裏面，所以僅開放部分空間，後續將持續展示舊構件及文物等。