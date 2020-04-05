快訊

直播／奧捷團確診疫情擴大 指揮中心記者會下午2時舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

后里古蹟張天機經兩大地震 修復有驚喜如偵探過程

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
文化局修復張天機宅，發掘出防治白蟻說明。圖／台中市文化局提供
文化局修復張天機宅，發掘出防治白蟻說明。圖／台中市文化局提供

台中政府市定古蹟「后里張天機宅」歷經墩仔腳大地震及921大地震而仍屹立不搖。文化局去年底完成修復，除維持原住戶居住功能外，部分區域規劃展示場域。

「后里張天機宅」創建於日據時期昭和6年（1931年）的擬洋風建築，已有89年歷史，歷經兩次大地震，建築格局依舊完整，是目前少見融合台灣、日本及西洋的混合式建築，見證了日據時期在地的開發過程。前台中縣政府於民國97年公告指定為古蹟，105年編列5000萬元預算修復，108年底完成修復，重現風華。目前交由后里張天機促進會管理維護。

「后里張天機宅」建築樣式獨特，融合閩、洋、日式，反映建築史的發展歷程及各時代地方營造技術流派特色。

建築裝飾除西式精緻門樓、瓦衫外牆外，同時保存了不少日治時期優良匠藝的工藝品，例如屋脊的手工燒花磚、洗石子及磨石子構造、立體對聯字體、玻璃窗框木雕、廳廊洗手台與廊下座椅等，作工精緻，是當代罕見的民宅建築！

文化局表示，古蹟修復過程常涉及隱蔽處，有如偵探抽絲剝繭常有新發現。

這次在剔除左護龍右次間牆壁粉刷層後，發現壁體內有垂直水平的木條，疑似為墩子腳大地震後的補強作法。此外在左護龍左次間木柱發現有埋入一小木片，記載曾施作白蟻防治的紀錄，顯示屋主相當重視建築的維護。

文化局委託郭俊沛建築師事務所設計監造、慶仁營造股份有限公司進行修復，106年8月開工。抽換遭白蟻侵蝕、腐朽的木構件，結構補強，同時拆除後期增建物。

張天機宅修復完成後，因尚有所有權人住在裏面，所以僅開放部分空間，後續將持續展示舊構件及文物等。

張天機宅串連后里馬場、屯子腳震災紀念碑、毘盧禪寺及泰安鐵道文化園區等周邊的文化資產景點，成為大台中地區具文化、歷史、教育觀光的新景點。

文化局修復張天機宅，歷經兩次大地震，仍保持完整。／台中市文化局提供
文化局修復張天機宅，歷經兩次大地震，仍保持完整。／台中市文化局提供
文化局修復張天機宅，融合閩丶洋、日式建築特色。圖／台中市文化局提供
文化局修復張天機宅，融合閩丶洋、日式建築特色。圖／台中市文化局提供
文化局修復張天機宅，有如90年前當地發展史。圖／台中市文化局提供
文化局修復張天機宅，有如90年前當地發展史。圖／台中市文化局提供
文化局修復張天機宅。圖/台中市文化局提供
文化局修復張天機宅。圖/台中市文化局提供
文化局修復張天機宅，全宅保持頗完整。圖／台中市文化局提供
文化局修復張天機宅，全宅保持頗完整。圖／台中市文化局提供

延伸閱讀

不捨！彰化縣文化局前副局長陳允勇辭世 享壽61歲

南瀛獎歷屆首獎精選作品 台南古蹟總爺廠長宿舍展出

「天外天」拆除與文史團體衝突 文化部緊急列暫訂古蹟

台南市文化局管轄古蹟景點 4月1日起實名制入場

相關新聞

后里古蹟張天機經兩大地震 修復有驚喜如偵探過程

台中政府市定古蹟「后里張天機宅」歷經墩仔腳大地震及921大地震而仍屹立不搖。文化局去年底完成修復，除維持原住戶居住功能外...

保育台灣白魚棲地 擬比照「友善石虎」祭獎勵

為維護台灣特有種「台灣白魚」棲地，林務局南投林管處邀政府機關、NGO團體、專家學者和社區夥伴等17單位，跨域成立「台灣白...

影／大甲鐵砧山挑戰型自行車道 戶外旅遊新打卡景點

台中市首條挑戰型自行車道在去年8月30日在大甲鐵砧山正式啟用，觀旅局規劃建置一條專屬車友們的挑戰型自行車道，讓車友們在騎...

影／大雅捐血活動送口罩酒精 何姓姊妹：台灣人要惜福

台中市大雅區今天早上辦捐血活動，送捐血民眾口罩、酒精和餐券等禮物，捐血民眾多，64歲何英滿和60歲妹妹何宜蓁說，她們定期...

浪子回頭上班去 台中勞工局陪同求職轉介

浪子回頭有路可走，台中市就業服務處推動「協助特定對象就業輔導計畫」透過就業服務員運用個案管理，陪出監者找工作，目前已協助...

近火車、捷運 台中北屯舊社停車場2021年完工

台中市北屯區舊社公園周邊住商大樓林立，最近又有不少新推建案，鄰近台鐵松竹車站與捷運綠線G4站，停車位難求。市府交通局在公...

台灣燈會安可移地演出到5月 夢燈燈橋也延長閃亮

2020台灣燈會於2月23日圓滿落幕，創下1182萬參觀人次，不少人喊「安可」要求延長。台中市政府建設局將后里馬場園區最...

大學請吃牛肉麵 同學難忘陳時中照顧情

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中帶領台灣對抗新冠肺炎疫情，受到各界矚目。他的台北醫學院牙醫學系同學、牙醫師楊志...

里長、民代當政績？ 台中ibike車站207件排隊中

台中市目前29區有328個ibike站，交通局短期以600站為目標，全市尚有207件申請案「排隊」等建置。中捷綠線年底通...

防疫 投縣垃圾不破袋 彰市民自己倒

新冠肺炎疫情延燒，居家檢疫和隔離者人數暴增，垃圾清理也成一大問題，南投縣環保局長方信雄說，為了確保清潔隊員不受感染，已經通知各鄉鎮市不再破袋稽查，並委由專門的環保公司清運檢疫、隔離者的廢棄物落實分流；彰化市公所清潔隊則要求民眾「自己垃圾自己倒」，不讓防疫出現破口。

拖吊違停警示30秒 中市研商

台中市處理違規停放車輛，不必鳴笛警示就可開罰單或拖吊，但彰化縣就「佛系」規定拖吊車輛前，現場應鳴警報器1到3聲，確認車主未在場，才可拖吊。台中市議員在議會臨時會提案，建議台中市警局「朝向人性執法」，拖吊前能先警示。

謝絕團客 休閒農場瞄準家庭客源

自從新冠肺炎疫情升溫，彰化縣休閒農場和觀光農園紛紛謝絕遊覽車團客，改收散客，部分業者認為散客中的家庭遊客「安全性高」，特別設計分站式活動開發客源，清明連假果然業績長紅，業者已規畫母親節活動再衝業績。

熱門新聞

大學請吃牛肉麵 同學難忘陳時中照顧情

桃園8景點即時影像可線上看 大溪老街連假湧人潮

不捨！彰化縣文化局前副局長陳允勇辭世 享壽61歲

影／墾丁人潮恐成防疫破口 警方啟動管道防堵

國道客運現「傳說中的天殘腳」網友怒：給他噴酒精

影／嘉市文化路逛街人潮多 員警大聲公：保持社交距離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。