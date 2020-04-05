保育台灣白魚棲地 擬比照「友善石虎」祭獎勵

為維護台灣特有種「台灣白魚」棲地，林務局南投林管處邀政府機關、NGO團體、專家學者和社區夥伴等17單位，跨域成立「台灣白魚保育小組」，近期更評估比照「友善石虎獎勵計畫」，給予協助保育白魚的農民、社區團體補助或獎勵金。

南投林管處指出，台灣白魚又名台灣副細鯽，是台灣特有種，但棲地受河岸開發、農業汙染等因素破壞，其分布僅剩南投縣樟湖坑溪、煙寮坑溪、台牛坑溪、水流東溪及台中市食水嵙溪等5溪流上游，其中3條溪流棲地就位在埔里鎮一新里。

南投林管處、水保局南投分局因此與一新社區合作投入白魚復育，當地也推行「魚茭共生」有機栽種，以生態導覽傳遞環境生態重要性，日前更擴大串連特生中心、農糧署、水試所與慈心有機農基金會、學者專家等17單位，跨域成立保育小組。

南投林管處李政賢說，跨域小組上月召開平台會議針對台灣白魚保育及研究分工合作，在溪流整治、棲地管理、友善環境等區域分責分權，持續補助一新社區辦理溪流生物調查、棲地與避難池維護、友善農業推廣等工作，共同維護棲地環境。

另南投林管處考量去年在南投和苗栗2縣市部分地區試辦友善石虎生態服務給付獎勵，成效不錯，今年續辦；經評估研議比照用在白魚復育，透過生態系服務給付獎勵機制，鼓勵社區、農民友善耕作或巡護，以增加有機或綠保田面積。