影／大甲鐵砧山挑戰型自行車道 戶外旅遊新打卡景點

台中市首條挑戰型自行車道在去年8月30日在大甲鐵砧山正式啟用，觀旅局規劃建置一條專屬車友們的挑戰型自行車道，讓車友們在騎乘中一睹自然生態與在地特色共構的彩繪牆，結合「當地傳奇猛禽國姓鳥-灰面鵟鷹的意象風箏」及「大甲-自行車故鄉與芋香的交織」兩幅畫作，充滿童趣又不失藝術氣息，已成打卡熱搜互動式景點。

台中市觀旅局長林筱淇表示，為帶動大甲鐵砧山風景特定區的觀光風潮，台中市長盧秀燕上任後帶領觀旅局活化大甲鐵砧山與海線觀光，目前大甲鐵砧山雕塑公園第一期工程已整建完成並重新啟用，第2期工程將於今年7月底完工，建置共融式遊戲場，搭配中市首條挑戰型自行車道，成為親子假日休憩的好去處，也提供喜好自行車運動的車友們頗具挑戰性的騎遊地點。

大甲鐵砧山的挑戰型自行車道串連了雕塑公園、星光露營區、黑色板岩劍井步道及永信運動公園等景點，未來將持續發展大甲鐵砧山與海線觀光資源，為台中海線帶來更多觀光人潮與經濟效益，邀請大家安排一趟海線輕旅行，前往「探索山丘-大甲鐵砧山」。