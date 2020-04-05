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影／大雅捐血活動送口罩酒精 何姓姊妹：台灣人要惜福

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中大雅今天早上辦捐血活動，送口罩酒精和餐券等禮物。記者游振昇／攝影
台中大雅今天早上辦捐血活動，送口罩酒精和餐券等禮物。記者游振昇／攝影

台中市大雅區今天早上辦捐血活動，送捐血民眾口罩、酒精和餐券等禮物，捐血民眾多，64歲何英滿和60歲妹妹何宜蓁說，她們定期會捐血，今天如果沒送口罩酒精，她們一樣會捐血，她們說台灣防疫很好，台灣人很幸福，她們有力出力跟大家共度這次難關。

今天的捐血活動由大雅國際同濟會、濃閣餐飲集團、艾莉國際車業、卡登建設和台中捐血中心合辦，送捐血者酒精和餐券和便當，前150名再送口罩，同濟會大雅會長林俊辰表示，新冠肺炎疫情下，很多人可能不出門，會影響捐血量，辦這次捐血活動，號召在地團體送口罩和酒精，希望吸引更多人來捐血。

捐血車上一名護理師說，新冠肺炎疫情下，對捐血民眾把關更嚴格，要量二次體溫，詢問有無出國史，發燒不能上捐血車，她觀察疫情下，捐血民眾仍會捐血，但清明節連假，捐血量已減少二分之一到三分之一。

64歲何英滿今天和60歲妹妹何宜蓁一起捐血，她們說都會定期捐血，今天如果沒送口罩，她們也會來捐，她們說台灣疫情控制好，台灣人很幸福，大家要惜福。

何姓姊妹說，今天沒送口罩她們也會來捐血。記者游振昇／攝影
何姓姊妹說，今天沒送口罩她們也會來捐血。記者游振昇／攝影
台中大雅今天早上辦捐血活動，送口罩酒精和餐券等禮物。記者游振昇／攝影
台中大雅今天早上辦捐血活動，送口罩酒精和餐券等禮物。記者游振昇／攝影

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