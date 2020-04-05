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浪子回頭上班去 台中勞工局陪同求職轉介

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市就業服務處推動「協助特定對象就業輔導計畫」協助出監者回到職場。圖/台中市勞工局提供
台中市就業服務處推動「協助特定對象就業輔導計畫」協助出監者回到職場。圖/台中市勞工局提供

浪子回頭有路可走，台中市就業服務處推動「協助特定對象就業輔導計畫」透過就業服務員運用個案管理，陪出監者找工作，目前已協助200人回到職場。

勞工局表示，依服務對象就業需求，提供客製化就業諮詢、推介在地工作機會、陪同面試及就業後追蹤等服務，並結合臨時工作津貼、弱勢勞工就業協助經濟補助等促進就業方案。

勞工局每月定期至台中地檢署觀護人室進行駐點就業服務，提供最新就業資訊及工作職缺，已協助超過200位更生人順利回歸職場，融入社會。

曾誤入歧途的爵哥（化名）假釋出獄後求職不順，透過台中市就業服務處提供協助更生人就業服務後，到后里就業服務台諮詢，就業服務員了解爵哥狀況後，運用「臨時工作津貼」項目，推介爵哥到在地民間協會擔任6個月臨時工，工作內容是基本文書處理及社區環境維護等工作。上工至今已逾4個月，工作態度受肯定。

爵哥表示，這份工作可以讓他一邊陪伴家人，一邊重新與社會接軌，逐漸脫離過去的陰影，對將來就業更有信心。

勞工局長吳威志表示，台中市就業服務處與台中監獄、台中女子監獄、台中戒治所等各監所及更生人保護協會，合作建立求職個案轉介機制。

勞工局入監辦理成長團體及就業領航劇團表演等活動，建立求職意識，並透過入監就業輔導及職業適性診斷等服務，協助其做好就業前準備及未來職涯規劃。

大台中人力資源網首創「線上轉介個案就業服務資訊系統」線上轉介。

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