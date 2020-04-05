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近火車、捷運 台中北屯舊社停車場2021年完工
台中市北屯區舊社公園周邊住商大樓林立，最近又有不少新推建案，鄰近台鐵松竹車站與捷運綠線G4站，停車位難求。市府交通局在公園新建立體停車場，疏解停車難題。
台中市政府交通局規劃將現有舊社平面停車場納入舊社公園，興建地下2層的立體停車場，工程總經費共2.13億元，完工後約可提供250席汽車、115席機車，合計365格停車位，提升捷運綠線及台鐵松竹站的轉乘效果。
交通局表示「台中市北屯區舊社停車場立體化興建工程」計畫，考量舊社公園景觀、整體開發及當地民意訴求，規劃興建地下2層的多目標立體停車場，基地植栽選用原生植物，重塑公園閒置角落，建築強調穿透互動性；同時落實低碳、節能、減廢、環保等綠建築概念，打造智慧、綠能、友善停車環境，提升都市整體意象。
交通局說明，本案總工程經費2.13億元，獲中央補助6307萬8000元，預計5月中旬開工，工期為510個日曆天，110年底完工。
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