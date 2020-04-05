台灣燈會安可移地演出到5月 夢燈燈橋也延長閃亮

2020台灣燈會於2月23日圓滿落幕，創下1182萬參觀人次，不少人喊「安可」要求延長。台中市政府建設局將后里馬場園區最受歡迎的「動物狂歡嘉年華」典藏燈組63組，移師豐原葫蘆墩公園、水湳中央公園展出，預計展覽至5月底。

另台中市政府燈會期間與民間企業合作，在全市區打造「張燈結綵全城亮起來」光環境。在台灣大道上忠明、大墩、惠中及河南等四座陸橋形塑的夢幻街景，因深受市民喜愛，將加碼點燈到5月底。

建設局長陳大田表示，2020台灣燈會展期接近尾聲時，許多民眾向市府反映，希望延長展出期間。在通盤考量之下，特別挑選后里馬場園區最受大小朋友喜愛的「動物狂歡嘉年華」典藏燈組，移至鄰近市民的亮點公園內展出，讓市民就近觀賞。

陳大田指出，在豐原葫蘆墩公園第五區(中山路至豐原大道八段)可欣賞酷炫的「昆蟲派對」花燈；由水湳中央公園管理中心旁進入公園，順著坡道往上走到天池秘境，可發現「海底世界」花燈蹤跡，夜晚與豎琴般的「科湳愛琴橋」霓彩燈相互輝映，一同倒映在池水中，唯美浪漫。

另在中科路上近河南路二段的遊客中心周邊，則可看到「勇闖侏儸紀」巨大史前恐龍花燈，以及一旁「澳客晚餐」圓滾滾的動物花燈可愛風采。