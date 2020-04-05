里長、民代當政績？ 台中ibike車站207件排隊中

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線年底通車，交通局編列7年5億元預「倍增計畫」，未來設站原則從捷運沿線1公里內、高中以上學校平均分配設站，讓公共自行車變成大眾運輸接駁的第一哩或最後一哩路。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線年底通車，交通局編列7年5億元預「倍增計畫」，未來設站原則從捷運沿線1公里內、高中以上學校平均分配設站，讓公共自行車變成大眾運輸接駁的第一哩或最後一哩路。圖／台中市交通局提供

台中市目前29區有328個ibike站，交通局短期以600站為目標，全市尚有207件申請案「排隊」等建置。中捷綠線年底通車，交通局編列7年5億元「ibike倍增計畫」，未來設站原則以捷運沿線1公里內、高中以上學校平均分配設站，讓公共自行車變成台中大眾運輸接駁的第一哩或最後一哩路。

交通局長葉昭甫說，設站要符合密度佈設，不是無限度增站，未來申請的審核和設站考量，以「軌道周邊、商圈、高中以上學校」三大指標優先。

雙北的公共自行車兼具「觀光、大眾運輸接駁、運動休閒」三大效益與功能。中市部分民代、地方人士把爭取設置公共自行車站「當政績」，部分ibike站點未能發揮使用效益。

舉例來說，谷關有設置一處ibike車站，但當地就只有那一站，前不著村、後不著店，使用者只能騎回原地，可以發揮的休閒功能有限，使用者只能騎回原點，談不上接駁功能。

葉昭甫指出，公共自行車應有設置站數的上限，舉例來說，台北市人口密度全台高，但也僅設置400個ubike租賃據點，不會再增站；新北市約500個據點，會再增加。雙北成功的關鍵是「設站有主軸性」加上捷運密集，從捷運站連結商圈，逐步往外擴散，民眾覺得方便。

葉昭甫表示，交通學者做過統計，民眾騎乘公共自行車平均約3-5公里，台中市今年設站重點會以中捷綠線的捷運車站、台鐵的車站周邊500公尺或1公里內尋覓據點，因此目前申請的207件以「軌道周邊」優先篩選，才能發揮接駁功能。

其次設站考量是高中以上的校園周邊布點。葉昭甫說，國中以下家長仍不太放心孩子騎自行車，台中市不少高中生從社區騎ibike出門轉乘公車，校園周邊、商圈附近設站，也能發揮轉乘功能。

「ibike設站，易放難收！」里長、民代爭取設站都以為很容易，每一座ibike車站基本預算200萬元起跳，必須是公有土地、要接公電，一個站至少要15支車柱、30輛自行車，還有一面資訊看板，設置一個站看似容易，光是找符合基本條件的公有土地就不容易。

台中捷運綠線年底通車，交通局編列7年5億元預「倍增計畫」，未來設站原則從捷運沿線1公里內、高中以上學校平均分配設站，讓公共自行車變成大眾運輸接駁的第一哩或最後一哩路。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線年底通車，交通局編列7年5億元預「倍增計畫」，未來設站原則從捷運沿線1公里內、高中以上學校平均分配設站，讓公共自行車變成大眾運輸接駁的第一哩或最後一哩路。圖／台中市交通局提供

自行車 捷運

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