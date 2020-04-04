不捨！彰化縣文化局前副局長陳允勇辭世 享壽61歲

新冠肺炎疫情增溫，政府配發醫療口罩、N95口罩、防水隔離衣給診所醫師。大台中診所協會理事長、執業小兒科醫師林釗尚建議，防水隔離衣應改為可重複使用，對醫護的防護更大。台中市衛生局長曾梓展說， 考量防水隔離衣在消毒過程可能會受損或消毒不完全，原則上採拋棄式，避免感染風險。

2020-04-03 23:28