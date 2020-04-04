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不捨！彰化縣文化局前副局長陳允勇辭世 享壽61歲
彰化縣文化局前代理局長、現任縣府秘書陳允勇，驚傳4月2日辭世，享壽61歲，他個性恬淡、樸實，做事認真踏實，令人深感不捨。
陳允勇原本學的是機械工程，考上公務員後，卻從事文化資產保護工作，雖非本科出身，為了提升專業，還取得樹德科技大學建築與古蹟維護研究所碩士，曾擔任文化局資產科科長、文化局副局長、代理局長，對於縣內文資如數家珍。
陳允勇難文化局服務十多年，任內對於推動彰化縣文資保存及文化活動，十分積極，而且成效卓著，後來，轉任縣府秘書至今。他近年來身體不適，常一大早在縣立體育場運動，友人見到時，發現他體重遽減，都十分驚訝，也對於他與病魔相抗，深感佩服。
陳允勇之喪訂於4月12日上午10時40分，在彰化市立殯儀館景福廳舉行公祭。
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