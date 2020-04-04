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大里未劃設收費停車格 台中市：持續溝通推動

中央社 / 台中4日電

台中市大里區違規併排停車嚴重導致車禍頻傳，部分民眾要求劃設收費停車格改善違停問題，台中市交通局長葉昭甫今天表示，將持續溝通推動停車收費，改善交通狀況。

大里區重大車禍傷亡事件頻傳，3月3日就有李姓機車騎士撞到臨停的小貨車倒地後，再遭後方遊覽車輾過送醫後仍因傷重不治案件，警方依過失致死罪嫌將小貨車與遊覽車駕駛送辦。

併排停車問題嚴重，當地民眾紛紛在網路留言質疑原台中縣區在縣市合併後至今，都沒有劃設收費停車格，才會讓併排停車問題愈來愈嚴重。

對此，交通局長葉昭甫接受採訪時表示，依據「台中市公有停車場收費自治條例」第10條規定，只要未收費路段平均每小時停車數高於停車位總數60%，交通局得納入收費範圍。

葉昭甫指出，交通局先前已與大里地方民眾召開座談會溝通，但多數店家認為劃設停車格，會影響自家車輛進出或做生意而強力反對。

至於併排停車問題嚴重，葉昭甫說，交通局每天均依警察局報案專線或民眾來電提供的地點、時段，會同交通警察大隊員警前往違停熱區執行拖吊違停車輛，也定期邀相關單位召開路口交通安全改善會議，將持續溝通推動停車收費，改善交通狀況。

違停 台中市 警察

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