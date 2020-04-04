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宮鬥劇裡的一丈紅 彰化員林花田靠她綻放美麗

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林蜀葵花向陽盛開，美顏美麗。記者簡慧珍／攝影
員林蜀葵花向陽盛開，美顏美麗。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎病毒幾乎翻轉人類生活模式，卻改變不了大自然的美好，彰化縣員林蜀葵花季連辦六年，四月初萬花齊開，每天吸引許多遊客賞花，員林市公所提醒民眾佩戴口罩，保持社交安全距離，快樂賞花平安回家。

員林蜀葵花季因新冠肺炎疫情而消取開幕儀式，3月20日開園到今天，來自全台各地民眾賞花，上傳美照，清明連假正值一萬多株蜀葵花盛開期，社區製作和展售有蜀葵花圖案的餅乾與鳳梨酥，紀念價值十足，遊客看花吃點心，都感到不虛此行。

「要怎麼收穫，先那麼栽。」員林市公所表示，蜀葵花植株高逾一公尺，俗稱「一丈紅」，花田綠化工作執行團隊從播種、育苗、生長到開花，每項環節都用心呵護，終於在今年三月春分節氣盛放看見滿園花簇簇。

員林蜀葵花季預計4月30日結束，為維護花田景觀，本（4）月雙數周的星期一（6日、20日）休園養護，若調整賞花期，將在員林市公所網站公告。

社區媽媽製作有蜀葵花圖案的餅乾和鳳梨酥。圖／員林市公所提供
社區媽媽製作有蜀葵花圖案的餅乾和鳳梨酥。圖／員林市公所提供
員林蜀葵花盛開，蜀葵花植朱高度逾一公尺，俗稱「一丈紅」。記者簡慧珍 ／攝影
員林蜀葵花盛開，蜀葵花植朱高度逾一公尺，俗稱「一丈紅」。記者簡慧珍 ／攝影

賞花 新冠肺炎 花田

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