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影／南投遊客潮 警方大聲公防疫遊客趕緊拉開距離
清明節連假期南投縣風景區湧現人潮，南投縣警局和衛生局今天下午1時，在溪頭、清境農場和和合歡山武嶺以大聲公提醒遊客遵循社交安全距離，同時戴上口罩。排隊遊客聽到警方廣播，趕緊將前後距離拉開。警方也以警用M-Police小電腦查詢是否有居家隔離、檢疫者趴趴走，讓遊客知道只有配合政府防疫，才能保護全民健康。
「請遵守中央防疫指揮中心建議，戴口罩並保持戶外1.5公尺社交安全距離，祝大家旅途愉快」下午1時，仁愛鄉清境農場購票處，排隊人龍相當密集，松岡派出所長陳鴻進和警員拿起大聲公，提醒大家保持距離戴口罩，讓遊客相當訝異。不過大家也配合默默移動腳步，拉開前後間距。溪頭和合歡山武嶺也有員警持擴音器，呼籲遊客戴口罩保持距離，提升自我保護。
清明連假，清境、日月潭、溪頭、合歡山都湧現出門透氣的人潮，雖然這些景點都在高山或森林，但部分人潮相當密集，觀光業者欣喜看到遊客回籠，但居民也擔心遊客太多，可能造成防疫破口，憂喜交加。
南投縣警局說，警方配合防疫，對縣內居家檢疫、隔離個案手機訊號異常等訪查工作，也針對KTV等密閉空間娛樂場所加強臨檢，防止居家檢疫、居家隔離對象違反規定擅自外出，今天在風景區提醒遊客保持安全距離，也透過警用小電腦，查詢是否有居家隔離、檢疫者擅離，也提醒檢疫隔離者切勿趴趴走以免遭重罰，也增加群聚感染風險。
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